Ράτζκοφ: «Σας φαίνομαι τύπος που ανησυχεί;»

Διαβάστε όσα ανέφερε ο προπονητής του Άρη Αρτσιόμ Ράτζκοφ μετά τη νίκη της ομάδας του επί του Ολυμπιακού με 2-0 στη Λεμεσό.

Αναλυτικά...

«Συγχαρητήρια στην ομάδα μου και στον κόσμο για αυτή τη σημαντική νομίζω νίκη. Ο αντίπαλος άφησε πολύ καλές εντυπώσεις στα πρώτα δύο παιχνίδια του. Ο προπονητής τους, οι ιδέες του, προσπαθεί να παίξει ένα στιλ, είναι αξιοσέβαστο. Θα ήθελα να πω ότι δεν ήταν τόσο εύκολο το ότι προετοιμαστήκαμε με αρκετές απουσίες, είναι πάντα δύσκολο όταν επιστρέφεις από διεθνή διακοπή, είχαμε 9-10 παίκτες σε εθνικές και όταν επέστρεψαν είχαμε 2-3 μέρες να προετοιμαστούμε. Αντιλαμβάνομαι ότι υπήρχαν και ομάδες με λιγότερο χρόνο όμως δεν είναι εύκολο».

Αν είναι σημαντικό για την ψυχολογία των παικτών το ότι είναι η μόνη ομάδα με το 3/3: «Είναι σημαντικό. Είναι αρχή της σεζόν, δεν χωρίζονται τα παιχνίδια σε σημαντικά και μη σημαντικά. Είναι τρεις βαθμοί. Άρα είναι σημαντικό για εμάς που κερδίζουμε. Αν και θεωρώ ότι έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης. Τώρα ήταν και η διακοπή των εθνικών, είναι άλλο να λείπουν ένας-δυο παίκτες και άλλο να λείπουν δέκα. Αλλά είναι σημαντικό το να έχουμε τόσο διεθνείς, για την ομάδα και τον κόσμο. Είναι σημαντικό και για την αυτοπεποίθηση της ομάδας όμως το παιχνίδι μας ακόμη απέχει πολύ από το να είναι τέλειο».

Για τον Μαγιαμπέλα: «Δεν θέλαμε να πάρουμε ρίσκο, αισθάνθηκε ενόχληση στην προθέρμανση και νιώσαμε ότι δεν υπήρχε λόγος να ρισκάρουμε, άλλωστε έρχονται σημαντικά παιχνίδια. Δεν ήταν σοβαρό το πρόβλημα, μπορούσε να παίξει αλλά δεν θέλαμε να ρισκάρουμε».

Για το ότι έμεινε μόνο με τον Κορέια στη θέση αριστερού μπακ κι αν υπάρχει περίπτωση να γίνει μεταγραφή μετά τον τραυματισμό του Έργκας: «Σας φαίνομαι τύπος που ανησυχεί (σ.σ. γέλια); Έχουμε τους παίκτες που αν χρειαστεί μπορούν να βοηθήσουν».