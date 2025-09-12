Πάει ξανά για «τρία στα τρία»

Η ομάδα της Λεμεσού δείχνει έτοιμη να επαναλάβει το «τρία στα τρία» που πέτυχε στις τρεις προηγούμενες χρονιές, χτίζοντας ξανά τις βάσεις για μια πορεία πρωταθλητισμού. Το επόμενο ματς με τον Ολυμπιακό στο «Αλφαμέγα», την ερχόμενη Δευτέρα, αποτελεί ευκαιρία για ακόμη μια επιβεβαίωση της δυναμικής του και για να ακουμπήσει το απόλυτο. Οι πράσινοι μπορεί να μην έφτασαν μέχρι τώρα στα αγωνιστικά επίπεδα που μας συνήθισαν (και λογικό αφού είμαστε ακόμα στην αρχή του μαραθωνίου), όμως παίζουν με αυτοπεποίθηση, επιβάλλουν τον δικό τους ρυθμό και δείχνουν ξεκάθαρα τη φιλοδοξία τους να επιστρέψουν στην κορυφή του κυπριακού ποδοσφαίρου. Παρά τις αποχωρήσεις παικτών-κλειδιά φέτος, η ομάδα του Ρατζκόβ έχει ως μοναδικό στόχο τον τίτλο. Στα αγωνιστικά, αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Κόνορ Γκόλτσον λόγω θλάσης, ενώ αντίθετα οι Μουσούντα και Σανέ επανήλθαν σε φουλ ρυθμούς και τίθενται στη διάθεση του Λευκορώσου προπονητή.