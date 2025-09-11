To κυπριακό «αίμα» όλο και μειώνεται...

Μάλιστα οι προβλεψεις έλεγαν ότι στη βασική ενδεκάδα θα υπήρχαν τουλάχιστον τρεις Κύπριοι, ενώ άλλοι δύο θα διεκδικούσαν θέση (Κούτσακος, Αντωνίου, Βρόντης). Τελικά, όλες οι προβλέψεις διαψεύστηκαν. Οι πολλοί έγιναν δύο, ίσως ένας και στο τέλος μπορεί και κανένας! Αυτή τη στιγμή δυο θεωρούνται βασικοί (Λαΐφης, Σωτηρίου), με τον Κύπριο επιθετικό να κινδυνεύει να χάσει τη θέση του από τον Δημήτρη Διαμαντάκο, εφόσον βέβαια δείξει στις προπονήσεις τα στοιχεία που θέλει ο προπονητής. Βασικά ο ΑΠΟΕΛ για άλλη μια χρονιά ξεχνά τους Κύπριους και πάει ολοταχώς για να πληρώνει το πρόστιμο στην ΚΟΠ! Βέβαια ο κόσμος και ο προπονητής μέσα από τη σύνθεση ψάχνουν να φέρνουν τις επιτυχίες και δεν τους ενδιαφέρει αν αγωνίζονται τρεις, τέσσερις ή κανένας Κύπριος στην ενδεκάδα.

Και μια και είμαστε στους Κυπρίους, τα δημοσιεύματα έκαναν αναφορά για δανεισμό του Βρόντη σε ομάδα της Σαουδικής Αραβίας έναντι του ποσού των 50.000 ευρώ, με προοπτική πώλησης στην επόμενη σεζόν έναντι 150.000! Το ποσό θεωρείται εξαιρετικά χαμηλό για νεαρό διεθνή παίκτη, έστω και Κύπριο. Οι 14 παίκτες Κύπριοι παίκτες που μέχρι χθες ήταν εγγεγραμμένοι στη δύναμη του ΑΠΟΕΛ ήταν: Ανδρέας Χριστοδούλου, Σάββας Μίχος, Νικόλας Λυσάνδρου, Ευαγόρας Αντωνίου, Κωνσταντίνος Λαΐφης, Γιάννης Σατσιάς, Κωνσταντίνος Γιαννακού, Κωνσταντίνος Πουρσαϊτίδης, Παναγιώτης Καττιρτζής, Ανδρέας Γεωργίου, Στέλιος Βρόντης, Νικόλας Κούτσακος, Πιέρος Σωτηρίου. Σημειώνουμε ακόμα ότι εκτός φετινής σεζόν παραμένει και το πιο μεγάλο ταλέντο, ο Παναγιώτης Καταρτζής.

Τέλος, παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού ο Μπα στην Ε.Ν. Ύψωνα.