Πόσα λάθη ακόμα;

Έτσι, ενώ ο ΑΠΟΕΛ έχει αυτή τη στιγμή πέντε σέντερ φορ (Σωτηρίου, Ντράζιτς, Κούτσακος, Μπα και Πέδρο Αταΐντε), αποφάσισαν να φέρουν και έκτο, τον Ελλαδίτη Δημήτρη Διαμαντάκο, ο οποίος πιθανόν να προορίζεται για βασικός. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να χάσει τη θέση του ο Πιέρος Σωτηρίου και να μείνει μόνιμα στον πάγκο ο Νικόλας Κούτσακος. Δεν αναφέρουμε τον αγαπημένο της κερκίδας, Στέφαν Ντράζιτς, καθώς οι τελευταίες πληροφορίες τον φέρουν να βρίσκεται με το ένα πόδι εκτός Αρχαγγέλου, παρ' όλο που ήταν παρών στη γιορτή των οπαδών που έγινε το Σάββατο στην Αγλαντζιά και έτυχε αποθέωσης. Εκτός Αρχαγγέλου υποτίθεται ότι θα βρισκόταν εδώ και μια εβδομάδα ο Μπα...

Και για να πάμε τώρα στο οικονομικό, το συμβόλαιο του Διαμαντάκου θα είναι πάνω-κάτω κοντά στις 200 χιλιάδες; Αν προσθέσουμε τις περίπου 200.000 του Ντράζιτς, τότε, στον ΑΠΟΕΛ για άλλη μια φορά φαίνεται το μέγεθος των λαθών. Και προσοχή, δεν είναι σίγουρο ότι ο Ντράζιτς θα σηκωθεί να φύγει με πιο φτηνό συμβόλαιο ή με χαμηλή αποζημίωση, οπόταν ο ΑΠΟΕΛ είτε έτσι είτε αλλιώς θα πρέπει να πληρώσει.

Να σημειώσουμε όμως ότι στην περίπτωση του φορ δεν είναι μόνο το οικονομικό αλλά και το ψυχολογικό καθώς με την απόφαση για νέο φορ προφανώς θα επηρεαστεί ψυχολογικά ο Σωτηρίου και λένε σε όλους «δεν σας υπολογίζουμε». Άστε που κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο Διαμαντάκος θα βγει καλύτερος από τον Ντράζιτς, αν και τα στατιστικά του φαίνεται να είναι καλύτερα...

Θα μου πείτε τώρα και τι σας νοιάζει εσάς; Μπορεί ο Διαμαντάκος να βγει η λίρα-εκατό και να γεμίζει με γκολ τα αντίπαλο δίχτυα! Αν όμως τα βλέπαμε έτσι, τότε, δεν θα κάναμε δημοσιογραφία αλλά μεταφορά ειδήσεων. Εμείς όμως επιμένουμε και στον ΑΠΟΕΛ τα λάθη δεν σταματούν...