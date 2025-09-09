Σε νέες περιπέτειες ο Βρόντης, φεύγει (τουλάχιστον προσωρινά) από τον ΑΠΟΕΛ

Δεν θα αγωνιστεί ούτε στη φετινή σεζόν στον ΑΠΟΕΛ ο Στέλιος Βρόντης.

O 20χρονος ποδοσφαιριστής ο οποίος στις προηγούμενες δυο σεζόν είχε δοθεί δανεικός από τους γαλαζοκίτρινους σε ομάδες της Κύπρου (Ξυλοτύμπου και Ομόνοια Αραδίππου), πλέον θα δοκιμάσει την τύχη του στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει συμφωνία για να συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία και την Αλ Φαϊχά, ομάδα στην οποία προπονητής είναι ο Πέδρο Εμάνουελ που στο παρελθόν δούλεψε στο κυπριακό πρωτάθλημα και τον Απόλλωνα.

Πάντως, φαίνεται ότι προτού φύγει από τον ΑΠΟΕΛ έχει υπογράψει επέκταση στο συμβόλαιό του που πλέον έχει ισχύ μέχρι το 2027. Η συμφωνία είναι να πάει δανεικός στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας που θα έχει δικαίωμα να τον αγοράσει το καλοκαίρι.