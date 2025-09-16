ΑΕΛ: Προβλήματα τραυματισμών με Ζράντι και Στεφάνοβιτς

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δύο σημαντικές απουσίες θα έχει να διαχειριστεί η ΑΕΛ τις επόμενες εβδομάδες, καθώς οι Μπασέλ Ζράντι και Ντούσαν Στεφάνοβιτς τέθηκαν νοκ άουτ λόγω τραυματισμών.

Η επίσημη ενημέρωση από την ομάδα της Λεμεσού:

Μπασέλ Ζράντι: Υπέστη θλάση στον δικέφαλο. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποθεραπείας είναι περίπου τρεις (3) εβδομάδες.

Ντούσαν Στεφάνοβιτς: Υπέστη θλάση στο ισχίο. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποθεραπείας είναι περίπου τρεις (3) εβδομάδες.

Λούκα Μπόγκταν: Έχει ξεκινήσει ελαφρύ τρέξιμο και συνεχίζει το πρόγραμμα επανένταξης του.

Αντρέας Μακρής: Από αύριο θα επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης με την υπόλοιπη ομάδα.

Εμμάνουελ Ιμανισίμγουε: Συνεχίζει το πρόγραμμα αποθεραπείας του και η κατάσταση του θα αξιολογείται σε εβδομαδιαία βάση.

Η ιατρική ομάδα της ΑΕΛ βρίσκεται σε συνεχή παρακολούθηση της πορείας αποθεραπείας όλων των ποδοσφαιριστών, με στόχο την ασφαλή και πλήρη επιστροφή τους στις αγωνιστικές υποχρεώσεις.

