ΑΕΛ: Προβλήματα τραυματισμών με Ζράντι και Στεφάνοβιτς

Η επίσημη ενημέρωση από την ομάδα της Λεμεσού:

Μπασέλ Ζράντι: Υπέστη θλάση στον δικέφαλο. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποθεραπείας είναι περίπου τρεις (3) εβδομάδες.

Ντούσαν Στεφάνοβιτς: Υπέστη θλάση στο ισχίο. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποθεραπείας είναι περίπου τρεις (3) εβδομάδες.

Λούκα Μπόγκταν: Έχει ξεκινήσει ελαφρύ τρέξιμο και συνεχίζει το πρόγραμμα επανένταξης του.

Αντρέας Μακρής: Από αύριο θα επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης με την υπόλοιπη ομάδα.

Εμμάνουελ Ιμανισίμγουε: Συνεχίζει το πρόγραμμα αποθεραπείας του και η κατάσταση του θα αξιολογείται σε εβδομαδιαία βάση.

Η ιατρική ομάδα της ΑΕΛ βρίσκεται σε συνεχή παρακολούθηση της πορείας αποθεραπείας όλων των ποδοσφαιριστών, με στόχο την ασφαλή και πλήρη επιστροφή τους στις αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας

Αθλητική Ένωση Λεμεσού