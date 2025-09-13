Το θέλει... απόρθητο φρούριο!

Την επιστροφή στα νικηφόρα αποτελέσματα θέλει να κάνει η ΑΕΛ, η οποία φιλοξενεί αύριο (19:00) τον Εθνικό και θέλει να συμπληρώσει τη δεύτερη νίκη της στη χρονιά. Οι γαλαζοκίτρινοι μετρούν ένα τρίποντο από την πρεμιέρα κόντρα στον Ολυμπιακό και επιθυμούν να δώσουν συνέχεια.

Εξάλλου, με τους στόχους να είναι ιδιαίτερα υψηλοί στην τρέχουσα περίοδο, είναι σημαντικό να μην χάνονται βαθμοί στο «Αλφαμέγα», αν είναι δυνατόν και καθόλου. Χρειάζεται η ΑΕΛ να το κάνει... απόρθητο φρούριο και από εκεί να «κτίζει» την επίθεσή της για διεκδίκηση των στόχων που έχουν τεθεί.

Στα αγωνιστικά, στο διάστημα της διακοπής, ο Πάολο Τραμετσάνι δούλεψε στις αδυναμίες της ομάδας, μετά και την εκτός έδρας ήττα από την ΑΕΚ. Ο Ιταλός τεχνικός προετοίμασε τα πλάνα του χωρίς να υπολογίζει τον Ιμανισίμουε, ενώ είναι αμφίβολο κατά πόσο θα υπολογίζονται οι Μακρής και Μπογκτάν. Η σημερινή προπόνηση θα φανερώσει εάν θα βρίσκονται οι δυο τους στην αποστολή.