«Είμαστε σε συζητήσεις για Στεπίνσκι, υπάρχει θέληση»

Ο Ε.Τ της ΑΕΛ, Νικόλας Λεβέντης μιλώντας στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0 είπε:

Για τον Στεπίνσκι: «Είμαστε σε συζητήσεις με την Ομόνοια για δανεισμό. Υπάρχει θέληση από όλες τις πλευρές. Δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, κυρίως από την πλευρά του προπονητή».

Για τον αντικασταστάτη του Μπράγκα: «Είμαστε πολύ κοντά σε ολοκλήρωση συμφωνίας με έναν ξένο τερματοφύλακα, είναι πολύ γνωστό όνομα. Είναι άνεργος τερματοφύλακας, να περιμένουμε να έρθει στην Κύπρο, υπάρχει προφορική συμφωνία. Ο ίδιος δεν θέλει να πούμε κάτι παραπάνω πριν ολοκληρωθεί η συμφωνία».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ - Guillermo Ochoa: Από Κύπρο τίποτα;