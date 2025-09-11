ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Είμαστε σε συζητήσεις για Στεπίνσκι, υπάρχει θέληση»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Είμαστε σε συζητήσεις για Στεπίνσκι, υπάρχει θέληση»

Ο Νικόλας Λεβέντης παραχώρησε δηλώσεις και αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στην ομάδα της ΑΕΛ

Ο Ε.Τ της ΑΕΛ, Νικόλας Λεβέντης μιλώντας στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0 είπε: 

Για τον Στεπίνσκι: «Είμαστε σε συζητήσεις με την Ομόνοια για δανεισμό. Υπάρχει θέληση από όλες τις πλευρές. Δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, κυρίως από την πλευρά του προπονητή».

Για τον αντικασταστάτη του Μπράγκα: «Είμαστε πολύ κοντά σε ολοκλήρωση συμφωνίας με έναν ξένο τερματοφύλακα, είναι πολύ γνωστό όνομα. Είναι άνεργος τερματοφύλακας, να περιμένουμε να έρθει στην Κύπρο, υπάρχει προφορική συμφωνία. Ο ίδιος δεν θέλει να πούμε κάτι παραπάνω πριν ολοκληρωθεί η συμφωνία».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ - Guillermo Ochoa: Από Κύπρο τίποτα;

 

 

 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|
|
|
|
|

Διαβαστε ακομη