ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι μεταδόσεις σήμερα (7/9)

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Οι μεταδόσεις σήμερα (7/9)

Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Κυριακή 7/9

ALPHA Cyprus

21:45 Eurobasket: Ελλάδα - Ισραήλ

Cytavision Sports 3

16:00 W.C. 2026: Γεωργία - Βουλγαρία

19:00 W.C. 2026: Λιθουανία - Ολλανδία

21:45 W.C. 2026: Γερμανία - Β. Ιρλανδία

Cytavision Sports 4

21:45 W.C. 2026: Τουρκία - Ισπανία

Cytavision Sports 5

21:45 W.C. 2026: Βέλγιο - Καζακστάν

Cytavision Sports 6

12:00 Moto GP – Moto 3

13:15 Moto GP – Moto 2

16:00 Formula 1 – Αγώνας

Cytavision Sports 7

16:00 Ιπποδρομιακή συνάντηση

Cytavision Sports 8

15:00 Moto GP – Αγώνας

Novasports Start

12:00 Eurobasket: Πολωνία - Βοσνία

15:15 Eurobasket: Γαλλία - Γεωργία

18:30 Eurobasket: Ιταλία - Σλοβενία

21:45 Eurobasket: Ελλάδα - Ισραήλ

 

 

 

Κατηγορίες

TV

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|
|
|
|
|

Διαβαστε ακομη