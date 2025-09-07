Οι μεταδόσεις σήμερα (7/9)
Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Κυριακή 7/9
ALPHA Cyprus
21:45 Eurobasket: Ελλάδα - Ισραήλ
Cytavision Sports 3
16:00 W.C. 2026: Γεωργία - Βουλγαρία
19:00 W.C. 2026: Λιθουανία - Ολλανδία
21:45 W.C. 2026: Γερμανία - Β. Ιρλανδία
Cytavision Sports 4
21:45 W.C. 2026: Τουρκία - Ισπανία
Cytavision Sports 5
21:45 W.C. 2026: Βέλγιο - Καζακστάν
Cytavision Sports 6
12:00 Moto GP – Moto 3
13:15 Moto GP – Moto 2
16:00 Formula 1 – Αγώνας
Cytavision Sports 7
16:00 Ιπποδρομιακή συνάντηση
Cytavision Sports 8
15:00 Moto GP – Αγώνας
Novasports Start
12:00 Eurobasket: Πολωνία - Βοσνία
15:15 Eurobasket: Γαλλία - Γεωργία
18:30 Eurobasket: Ιταλία - Σλοβενία
21:45 Eurobasket: Ελλάδα - Ισραήλ