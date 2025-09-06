Οι μεταδόσεις σήμερα 6/9
Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Σάββατο 6/9
ΡΙΚ 1
21:45 W.C 2026: Αυστρία - Κύπρος
Cytavision Sports 3
16:00 W.C 2026: Λετονία - Σερβία
19:00 W.C 2026: Αγγλία - Ανδόρα
21:45 W.C 2026: Ιρλανδία - Ουγγαρία
Cytavision Sports 4
21:45 W.C 2026: Σαν Μαρίνο - Βοσνία
Cytavision Sports 5
19:30 Σαραγόσα - Βαγιαδολίδ
Cytavision Sports 6
11:50 Moto GP – Προκριματικά
13:10 Moto Ε – Race 1
17:00 Formula 1 – Προκριματικά
Cytavision Sports 7
17:00 UFC – Fight Night
Cytavision Sports 8
16:00 Moto GP – Σπριντ
17:10 Moto E – Race 2
Novasports 5
22:00 Βoxing – One Fights
Novasports Start
12:00Eurobasket: Τουρκία - Σουηδία
15:15 Eurobasket: Γερμανία - Πορτογαλία
18:30 Eurobasket: Λιθουανία - Λετονία
21:45 Eurobasket: Σερβία - Φινλανδία