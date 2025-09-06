ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι μεταδόσεις σήμερα 6/9

Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Σάββατο 6/9

ΡΙΚ 1

21:45 W.C 2026: Αυστρία - Κύπρος

Cytavision Sports 3

16:00 W.C 2026: Λετονία - Σερβία

19:00 W.C 2026: Αγγλία - Ανδόρα

21:45 W.C 2026: Ιρλανδία - Ουγγαρία

Cytavision Sports 4

21:45 W.C 2026: Σαν Μαρίνο - Βοσνία

Cytavision Sports 5

19:30 Σαραγόσα - Βαγιαδολίδ

Cytavision Sports 6

11:50 Moto GP – Προκριματικά

13:10 Moto Ε – Race 1

17:00 Formula 1 – Προκριματικά

Cytavision Sports 7

17:00 UFC – Fight Night

Cytavision Sports 8

16:00 Moto GP – Σπριντ

17:10 Moto E – Race 2

Novasports 5

22:00 Βoxing – One Fights

Novasports Start

12:00Eurobasket: Τουρκία - Σουηδία

15:15 Eurobasket: Γερμανία - Πορτογαλία

18:30 Eurobasket: Λιθουανία - Λετονία

21:45 Eurobasket: Σερβία - Φινλανδία

