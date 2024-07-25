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Πρόγραμμα Πρωταθλήματος Γ' Κατηγορίας περιόδου 2024 - 2025

Δημοσιεύθηκε 25.7.2024
Πρόγραμμα Πρωταθλήματος Γ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία της ΚΟΠ η κλήρωση των αγώνων του Πρωταθλήματος Γ' Κατηγορίας περιόδου 2024 - 2025.

Η διαδικασία της κλήρωσης έγινε στην παρουσία του Γενικού Διευθυντή της ΚΟΠ Ανθούλη Μυλωνά.

Όπως ήδη ανακοινώθηκε, η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για τις 28 - 29 Σεπτεμβρίου 2024.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρώτης φάσης:

1η Αγωνιστική
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ
ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022
Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ
ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C.
ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ
2η Αγωνιστική
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ vs ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ vs ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ vs ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ
ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. vs ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ vs ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 vs Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ VS ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ
3η Αγωνιστική
ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ
Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ vs ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ vs FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022
ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ vs ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ
ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ vs ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C.
ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ vs ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ vs ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
4η Αγωνιστική
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ vs Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ
Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ vs ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. vs ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ vs ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ
FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 vs ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ vs ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
5η Αγωνιστική
Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ
ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ vs ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ vs ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ vs FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022
ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ vs ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ vs Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ vs ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
6η Αγωνιστική
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ
ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ vs ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ
Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ vs ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ vs ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ vs ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 vs ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ vs ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
7η Αγωνιστική
ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ
ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ vs Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ vs ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ vs FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ vs ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ vs ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C.
ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ vs Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
8η Αγωνιστική
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ vs ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ vs ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ
ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ vs ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ
ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. vs ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ vs ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ vs Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
9η Αγωνιστική
ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ
ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ vs ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ vs ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ vs ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ vs FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022
ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ vs ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ
Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ vs ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C.
10η Αγωνιστική
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ
Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ vs ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ vs ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ vs ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ vs Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 vs ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ vs ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C.
11η Αγωνιστική
ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ
ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ vs ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ vs Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ vs ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ vs ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ vs FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022
ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. vs ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ
12η Αγωνιστική
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ vs ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ vs ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ
ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ vs ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ vs ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 vs ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C.
ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ vs ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ
13η Αγωνιστική
ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ vs ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ vs ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ vs ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ vs Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ vs ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. vs ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ vs FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022
14η Αγωνιστική
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ
ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ vs ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C.
Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ vs Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ vs ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ vs ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ
ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ vs FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022
15η Αγωνιστική
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ vs ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ vs ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ
ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ vs ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ
Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ vs ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. vs Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ vs ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 vs ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

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