Πρόγραμμα Πρωταθλήματος Γ' Κατηγορίας περιόδου 2024 - 2025

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία της ΚΟΠ η κλήρωση των αγώνων του Πρωταθλήματος Γ' Κατηγορίας περιόδου 2024 - 2025.
Η διαδικασία της κλήρωσης έγινε στην παρουσία του Γενικού Διευθυντή της ΚΟΠ Ανθούλη Μυλωνά.
Όπως ήδη ανακοινώθηκε, η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για τις 28 - 29 Σεπτεμβρίου 2024.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρώτης φάσης:
|1η Αγωνιστική
|ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ
|ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
|FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022
|Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
|ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ
|ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
|ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C.
|ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ
|Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
|ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ
|ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
|ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ
|2η Αγωνιστική
|ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|vs
|ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|vs
|ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
|ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
|vs
|ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
|vs
|ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ
|ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C.
|vs
|ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ
|ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ
|vs
|ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
|FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022
|vs
|Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ
|VS
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ
|3η Αγωνιστική
|ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
|vs
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ
|Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
|vs
|ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
|vs
|FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022
|ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ
|vs
|ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ
|ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ
|vs
|ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C.
|ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|vs
|Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
|ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
|vs
|ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ
|vs
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|4η Αγωνιστική
|ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|vs
|ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
|ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
|vs
|Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
|ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
|vs
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ
|Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
|vs
|ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
|ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C.
|vs
|ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ
|vs
|ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ
|FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022
|vs
|ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ
|vs
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|5η Αγωνιστική
|Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
|vs
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ
|ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
|vs
|ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
|ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ
|vs
|ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ
|vs
|FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022
|ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|vs
|ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ
|ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
|vs
|ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C.
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ
|vs
|Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|vs
|ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
|6η Αγωνιστική
|ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|vs
|ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ
|ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
|vs
|ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ
|Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
|vs
|ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
|Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
|vs
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C.
|vs
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ
|ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ
|vs
|ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
|FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022
|vs
|ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ
|vs
|ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
|7η Αγωνιστική
|ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
|vs
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ
|ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ
|vs
|Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
|ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ
|vs
|ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
|ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|vs
|ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
|vs
|FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ
|vs
|ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|vs
|ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C.
|ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
|vs
|Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
|8η Αγωνιστική
|ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|vs
|ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
|ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
|vs
|ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
|vs
|ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ
|ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
|vs
|ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ
|ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C.
|vs
|ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
|ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ
|vs
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022
|vs
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ
|vs
|Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
|9η Αγωνιστική
|ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ
|vs
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ
|ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ
|vs
|ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
|ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|vs
|Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
|ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
|vs
|ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ
|vs
|ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|vs
|FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022
|ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
|vs
|ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ
|Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
|vs
|ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C.
|10η Αγωνιστική
|ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|vs
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
|vs
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ
|Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
|vs
|ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
|ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
|vs
|ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ
|vs
|ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ
|ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ
|vs
|Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
|FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022
|vs
|ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ
|vs
|ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C.
|11η Αγωνιστική
|ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ
|vs
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ
|ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|vs
|ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ
|ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
|vs
|ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ
|vs
|Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|vs
|ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
|ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
|vs
|ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
|vs
|FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022
|ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C.
|vs
|ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ
|12η Αγωνιστική
|ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|vs
|Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
|ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
|vs
|ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
|Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
|vs
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
|vs
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ
|ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ
|vs
|ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
|ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ
|vs
|ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022
|vs
|ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C.
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ
|vs
|ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ
|13η Αγωνιστική
|ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|vs
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ
|ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
|vs
|ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ
|vs
|ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|vs
|ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
|ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
|vs
|Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
|Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
|vs
|ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
|ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C.
|vs
|ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ
|vs
|FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022
|14η Αγωνιστική
|ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|vs
|ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ
|ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
|vs
|ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C.
|Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
|vs
|Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
|ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
|vs
|ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
|ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ
|vs
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ
|vs
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ
|ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|vs
|ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ
|vs
|FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022
|15η Αγωνιστική
|ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
|vs
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ
|vs
|ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|vs
|ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ
|ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
|vs
|ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ
|Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
|vs
|ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
|ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C.
|vs
|Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
|ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ
|vs
|ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
|FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022
|vs
|ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
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