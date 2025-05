Η ποινή του Παπασταυρού/Όλα τα πρόστιμα από τον Αθλητικό δικαστή

Ο πρόεδρος της Ομόνοιας, Σταύρος Παπασταύρου τιμωρίθηκε με πρόστιμο για την ανάρτηση του μετά τον πρώτο αγώνα για την ημιτελική φάση του κυπέλλου απέναντι στην ΑΕΚ.

Αναλυτικά:

*Καταγγελία κατά του Σταύρου Παπασταύρου Προέδρου της εταιρείας ΟΜΟΝΟΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΛΙΜΙΤΕΔ αναφορικά με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την 01.05.2025 για την διαιτησία και την ΚΟΠ μετά τον αγώνα της Ημιτελικής Φάσης του Κυπέλλου COCA-COLA Α’ και Β’ Κατηγορίας περιόδου 2024-2025 η οποία:

Α. θίγει ή μειώνει το κύρος της διαιτησίας και/ή συγκεκριμένης διαιτησίας και/ή συγκεκριμένου διαιτητή και/ή θίγει ή μειώνει την αξιοπρέπεια και/ή την προσωπικότητα διαιτητή και/ή άπτονται διαιτησίας που πρόκειται να γίνει η διαιτητή που έχει ορισθεί για να διαιτητεύσει αγώνα και/ή άπτονται φάσεων αγώνα και/ή αποφάσεων του διαιτητή σε συγκεκριμένες φάσεις αγώνα και/ή αγώνα που διεξήλθε στο παρελθόν και/ή δηλώσεις που προτρέπουν την Επιτροπή Διαιτησίας και/ή τον Διευθυντή για να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες, αναφορικά με διαιτησία αγώνα ή θίγει ή μειώνει το κύρος των παρατηρητών και/ή συγκεκριμένου παρατηρητή και/ή θίγει ή μειώνει την αξιοπρέπεια και/ή την προσωπικότητα παρατηρητή και/ή άπτονται της βαθμολογίας που ο παρατηρητής και/ή γενικά του Φύλλου Αγώνα που συντάσσει ο παρατηρητής για συγκεκριμένο αγώνα, ή θίγει ή μειώνει το κύρος των μελών της Επιτροπής Διαιτησίας και/ή άπτονται του έργου της Επιτροπής Διαιτησίας και/ή του Διευθυντή της.

Β. θίγει ή μειώνει την αξιοπρέπεια, την προσωπικότητα και/ή το κύρος οποιουδήποτε ατόμου που ενέχεται στο άθλημα του ποδοσφαίρου, αξιωματούχου ή μέλους σωματείου, αξιωματούχου, ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠ και/ή θίγει ή μειώνει οπαδούς οποιασδήποτε ομάδας που συμμετέχει στο Πρωτάθλημα, αφορούν διαιτησία που πρόκειται να γίνει ή διαιτητή που έχει ορισθεί για να διαιτητεύσει αγώνα που έπεται των δηλώσεων.

Γ. είναι εκτός των πλαισίων της αθλητοπρέπειας και/ή του τιμίου παιχνιδιού και/ή που μπορεί να συμβάλει σε δυσπιστία κατά του αθλήματος και/ή λειτουργών του αθλήματος και/ή που μπορεί να συμβάλει και/ή να υποκινήσει αντιαθλητικές ενέργειες και/ή που γελοιοποιεί το άθλημα ή άτομα που ενέχονται στο άθλημα και/ή που είναι μειωτικές για το άθλημα ή μειωτικές για άτομα που ενέχονται στο άθλημα με οποιοδήποτε τρόπο και/ή που είναι σαρκαστικές για το άθλημα και/ή άτομα που ενέχονται σε αυτό.

κατά παράβαση του άρθρου 2 και όπως τούτα ορίζονται στο άρθρο 4(ιστ)(i), (ii) και (iii) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. και των άρθρων 6 και 7 Κεφάλαιο ΧΧ Προκήρυξη Πρωταθλήματος Α΄ Κατηγορίας 2024-2025.

Απόφαση: Πρόστιμο.

Όλες οι ποινές:

*Καταγγελία του Διαιτητή PETRESCU, RADU-MARIAN κατά του STEPINSKI, MARIUSZ PAWEL Ποδοσφαιριστή της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας που αποβλήθηκε για σοβαρό παραβατικό παιχνίδι, πήγε με ταχύτητα και με τις τάπες κτύπησε αντίπαλο ποδοσφαιριστή στον αστράγαλο στον αγώνα Κυπέλλου COCA-COLA Α’ Β’ Κατηγορίας Ημιτελικής Φάσης περιόδου 2024-2025 ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας – ΑΕΚ Λάρνακας/30.04.2025.

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΠΑΦΟΥ F C λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 12.5 της Προκήρυξης Κυπέλλου COCA-COLA περιόδου 2024-2025 στον αγώνα Κυπέλλου COCA-COLA A’ Β’ Κατηγορίας Ημιτελικής Φάσης περιόδου 2024-2025 ΠΑΦΟΣ F C – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού/30.04.2025.

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού:

(α) γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου IΧ του άρθρου 12.5 της Προκήρυξης Κυπέλλου COCA-COLA περιόδου 2024-2025.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Κυπέλλου COCA-COLA A’ Β’ Κατηγορίας Ημιτελικής Φάσης περιόδου 2024-2025 ΠΑΦΟΣ F C – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού/30.04.2025.

*Καταγγελία κατά του ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΥΓΚΡΙΔΗ προπονητή τερματοφυλάκων της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε μετά την λήξη του α΄ ημιχρόνου (διαμαρτυρόταν έντονα για την διαιτησία προκαλώντας ένταση στον αγωνιστικό χώρο και στην κερκίδα), κατά παράβαση του άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Κυπέλλου COCA-COLA A’ Β’ Κατηγορίας Ημιτελικής Φάσης περιόδου 2024-2025 ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας – ΑΕΚ Λάρνακας/30.04.2025.

*Καταγγελία κατά της ΑΕΚ Λάρνακας λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου IΧ του άρθρου 12.5 της Προκήρυξης Κυπέλλου COCA-COLA περιόδου 2024-2025 στον αγώνα Κυπέλλου COCA-COLA A’ Β’ Κατηγορίας Ημιτελικής Φάσης περιόδου 2024-2025 ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας – ΑΕΚ Λάρνακας /30.04.2025.

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά:

(α) του σωματείου ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου γιατί χρησιμοποίησε ως προπονητή κατά την διάρκεια του α΄ ημιχρόνου άτομο LEYSNER JAMORY ESTEVAN χωρίς να είναι κάτοχος άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος από την ΚΟΠ, κατά παράβαση των όσων αναφέρονται στα άρθρα 1 – 7 του Κεφαλαίου ΧΙΙΙ της Προκήρυξης Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Γ΄ Κατηγορίας και των άρθρων 1 και 2 του Κεφαλαίου ΧΙΙΙ της Προκήρυξης Κυπέλλου Coca Cola Κατηγορίας Γ΄ και Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) του LEYSNER JAMORY ESTEVAN εγγεγραμμένος στο φύλλο αγώνος ως «λοιπό προσωπικό» ο οποίος ενώ είναι διαγραμμένος από τα Μητρώα Προπονητών της ΚΟΠ χωρίς να κατέχει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος από την ΚΟΠ εκτελούσε χρέη προπονητή κατά την διάρκεια του α΄ ημιχρόνου του πιο πάνω αγώνα, κατά παράβαση των άρθρων 1 – 7 του Κεφαλαίου ΧΙΙΙ της Προκήρυξης Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Γ΄ Κατηγορίας και των άρθρων 1 και 2 του Κεφαλαίου ΧΙΙΙ της Προκήρυξης Κυπέλλου Coca Cola Κατηγορίας Γ΄ και Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ

Απόφαση: Αποκλεισμός από τρεις αγώνες και πρόστιμο.

στον αγώνα Κυπέλλου COCA-COLA Γ’ & Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ περιόδου 2024-2025 ΔΟΞΑ Παλαιομετόχου–ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου/01.05.2025.

*Καταγγελία κατά της ΠΑΦΟΣ F C:

(α) γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών από οπαδούς της ομάδας κατά την διάρκεια του αγώνα (μπύρες), κατά παράβαση του άρθρου 7 του `Κεφ. VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Α΄ Κατηγορίας 2024/2025 και των άρθρων 4(γ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) για μεταφορά εντός του σταδίου (στην κερκίδα) από οπαδούς της ομάδας, επικίνδυνων αντικειμένων (κροτίδες και πυρσοί), κατά παράβαση τ ου άρθρου 10.3(δ1α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(δ) για πυροδότηση και ρίψη επικίνδυνων αντικειμένων (κροτίδες και πυρσοί) πριν, κατά την έναρξη και μετά το τέλος του αγώνα, κατά παράβαση των άρθρων 10.3(δ1β) και 10.3(δ2) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(ε) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Α’ Κατηγορίας περιόδου 2024-2025.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΠΑΦΟΣ F C – ΑΡΗΣ Λεμεσού/04.05.2025 (8η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του ΑΡΗ Λεμεσού:

(α) γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για μεταφορά εντός του σταδίου (στην κερκίδα) από οπαδούς της ομάδας, επικίνδυνων αντικειμένων (κροτίδα), κατά παράβαση του άρθρου 10.3(δ1α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) για πυροδότηση και ρίψη επικίνδυνων αντικειμένων (κροτίδα) κατά τη διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση των άρθρων 10.3(δ1β) και 10.3(δ2) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(δ) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Α’ Κατηγορίας περιόδου 2024-2025.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΠΑΦΟΣ F C – ΑΡΗΣ Λεμεσού/04.05.2025 (8η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Α’ Κατηγορίας περιόδου 2024-2025. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού/04.05.2025 (8η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.



*Καταγγελία κατά της ΑΕΚ Λάρνακας λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Α’ Κατηγορίας περιόδου 2024-2025. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΑΕΚ Λάρνακας – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας/04.05.2025 (8η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑΣ Πολεμιδιών λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Α’ Κατηγορίας περιόδου 2024-2025. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση B’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών – ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου/05.05.2025 (6η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

* Μη διεξαχθείς Αγώνας Πρωταθλήματος Νέων U19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2024-2025 ΠΕΓΕΙΑ 2014 – ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας /04.05.2025 (30η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της Πέγειας 2014. Πρόστιμο στον Κέδρο.

*Μη διεξαχθείς Αγώνας Πρωταθλήματος Νέων U19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2024-2025 ΑΝΟΡΘΩΣΗ Μουτταγιάκας – Π. Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ /04.05.2025 (30η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της Ανόρθωσης. Πρόστιμο στον Αχυρώνα Ονήσιλο.

*Μη διεξαχθείς Αγώνας Πρωταθλήματος Νέων U16 Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΑΕΖ Ζακακίου – ΕΡΜΗΣ Αραδίππου/04.05.2025 (9η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του Ερμή. Πρόστιμο στην ΑΕΖ.

*Μη διεξαχθείς Αγώνας Πρωταθλήματος Νέων U16 Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΕΘΝΙΚΟΣ Λατσιών – ΑΠΟΠ Πόλης/04.05.2025 (9η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του Εθνικού. Πρόστιμο στον ΑΠΟΠ.

*Ο αγώνας Πρωταθλήματος Παίδων U15 Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΑΡΗΣ Λεμεσού – ΕΘΝΙΚΟΣ Λατσιών /04.05.2025 (5η Αγωνιστική) για την τύχη του.

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 7-0 υπέρ του Άρη.

