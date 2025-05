BINTEO: Γιόρτασαν με… φέρετρα και καπνογόνα οι οπαδοί της Τζένοα τον υποβιβασμό της Σαμπντόρια!

Τρελό γλέντι έστησαν οι οπαδοί της Τζένοα για τον υποβιβασμό της… μισητής αντιπάλου!



Συγκεκριμένα, η Σαμπτνόρια έπεσε για πρώτη φορά στην ιστορία της στη Serie C και αυτό στάθηκε αφορμή για να βγουν στους δρόμους οι φίλοι της Τζένοα και να το γιορτάσουν.

Χιλιάδες κόσμου έκαναν τη νύχτα μέρα στη Γένοβα, έχοντας μεταξύ άλλους καπνογόνα και πυροτεχνήματα, ενώ τραγούδησαν και συνθήματα.



Μέσα σε όλα και ένα φέρετρο με τη σημαία της Σαμπντόρια, θέλοντας να δείξουν πως η «ντόρια» πλέον… έχει πεθάνει!

La Sampdoria est donc reléguée en Serie C. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, les tifosi du Genoa ont immédiatement célébré l'enterrement de la Doria avec une minute de silence rompue par le cri "Serie C !"

