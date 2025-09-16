Η Πάφος FC, ο Ολυμπιακός και οι άλλοι 35 «επιβάτες» αξίας 18,33 δισεκατομμύρια ευρώ στο ταξίδι στ' αστέρια !

Τη διαδρομή στη League phase του Champions League της κορυφαίας διοργάνωσης συλλόγων στον κόσμο, που θα ολοκληρωθεί στις 30 Μαίου, με τον τελικό στην «Puskás Arena» στη Βουδαπέστη, όπου η ομάδα που θα επιβιώσει θα σηκώσει το «Κύπελλο με τα μεγάλα αυτιά».

Αυτή είναι 71η σεζόν της διοργάνωσης, 34η από τότε που έγινε Champions League.

Μία League phase αξίας 18,33 δισεκατομμυρίων ευρώ

Ένα ταξίδι αξίας 18,33 δισεκατομμυρίων ευρώ, όσο η αξία των 36 ομάδων που συμμτέχουν, σύμφωνα με την εξειδικευμένη ιστοσελίδα transfertmarkt.

Ο Ολυμπιακός με εκτιμώμενη αξία 111,90 εκατομμύρια ευρώ, είναι 29ος στην σχετική κατάταξη και βρίσκεται πάνω μόνο από επτά ομάδες: Σλάβια Πράγας (102,63 εκατ. ευρώ) , Κοπεγχάγη (77,15), Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ (75,80), Μπόντο Γλιμτ (60,73), Πάφος (26,10), Καραμπάγκ (24,93) και Καιράτ Αλμάτι (12,53).

Στην κορυφή, η ομάδα με την υψηλότερη χρηματιστηριακή αξία , είναι η Ρεάλ Μαδρίτης με 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ.

Τα χρήματα:

Συνολικά 3,548 δισ. ευρώ έσοδα αναμένει η UEFA από τις 3 διοργανώσεις συλλόγων. Από αυτά 2,437 δισ. θα δοθούν στους συλλόγους του Champions League και του Super Cup.

Ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλισμένα 28.067.000 ευρώ από τη συμμετοχή του στην League Phase του Champions League, ακόμα και εάν τερματίσει στην 36η και τελευταία θέση του ενιαίου ομίλου, όπως αναφέρει η εξειδικευμένη πλατφόρμα «Football meets data», σε μία ανάλυση για προβλεπόμενα κέρδη με βάση τα αναμενόμενα αποτελέσματα στα προκριματικά σε τρεις διοργανώσεις της UEFA.

Έτσι, ο Ολυμπιακός θα βάλει στα ταμεία του 18.620.000 ευρώ από τη συμμετοχή του στη League Phase, 4.675.000 ευρώ από market pool και συντελεστή των 5 τελευταίων χρόνων, καθώς και 4.496.000 ευρώ από τον συντελεστή των 10 χρόνων. Επίσης προσθέτει 275.000 ευρώ ως το μικρότερο ποσό που προσφέρει η 36η θέση στην κατάταξη του ομίλου.

Mια νίκη στην πρώτη φάση της ενιαίας κατάταξης, δίνει 2,1 εκατομμύρια , η ισοπαλία 700.000 ευρώ.

Στη δεύτερη φάση υπάρχουν επίσης πλούσια μπόνους: 11 εκατομμύρια για τη φάση των «16», 12,5 εκατομμύρια για τους προημιτελικούς, 15 για τους ημιτελικούς και 18,5 για τον φιναλίστ που έχασε, ενώ ο νικητής του τελικού θα πάρει 25 εκατομμύρια ευρώ.

Η διαδρομή και το σύστημα

Η διαδρομή, με την προκριματική φάση του Champions League 2025/26, ξεκίνησε στις 8 Ιουλίου.

Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με τη νέα φόρμουλα, οι πρώτοι οκτώ της κατάταξης πηγαίνουν απευθείας στη φάση των «16», ενώ εκείνοι από την 9η έως την 24η θέση θα συναντηθούν για να βγουν οι υπόλοιπες οκτώ ομάδες. Οι οκτώ ηττημένοι αποκλείονται όπως αυτοί από την 25η έως την 36η θέση.