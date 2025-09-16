Ματθαίου: «Δεν πάμε για τουρισμό, να είμαστε ανταγωνιστικοί»

Διαβάστε όσα είπε ο Χριστόφορος Ματθαίου για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο

«Ξεκινά το ιστορικό ταξίδι, ή καλύτερα συνεχίζεται. Από τα προκριματικά φτάσαμε στο πρώτο παιχνίδι του League Phase του Champions League. Δεν πάμε για τουρισμό, αλλά με φιλοδοξίες και απαιτήσεις από τους εαυτούς μας. Θα παλέψουμε για να κάνουμε περήφανο τον κόσμο μας και ολόκληρη την Κύπρο».

«Δεν θέλουμε να επηρεάζει ένας αγώνας τον επόμενο, θα δώσουμε πολλά ματς και δεν πρέπει να μα επηρεάζει ένα ανεπιτυχές αποτέλεσμα. Το προηγούμενο ματς τελείωσε, θα δούμε τι πήγε λάθος για να ανεβάσουμε την απόδοση μας αλλά πρέπει να βρούμε τον διακόπτη μεταξύ Κύπρου και Ευρώπης και να τον γυρίσουμε. Είναι μεγάλο το κίνητρο, ένα όνειρο για τους παίκτες να παίζουν τέτοια ματς και δεν σκέφτονται την ήττα που προηγήθηκε. Πρέπει να μας γίνει μάθημα αλλά περισσότερο για τους επόμενους αγώνες πρωταθλήματος. Τώρα πάμε για να είμαστε ανταγωνιστικοί στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»

Για τα αγωνιστικά δεδομένα: «Κάποιοι δεν είναι στο 100%, θα δούμε αν υπάρχουν εκπλήξεις. Είναι θέμα του προπονητή. Έχουμε και την τελευταία προπόνηση στην Αθήνα και ο προπονητής θα επιλέξει τους πιο έτοιμους».