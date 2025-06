Η όμαδα από την Μάλαισια με ένα ομόρφο βίντεο που ανάρτησε στα ΜΚΔ ανακοίνωσε των Ζάιρο Ντα Σίλβα. O Βραζιλιάνος επιθετικός θα αγωνίζεται με τον αριθμό 11 στην φανέλα του.

Το ΒΙΝΤΕΟ:

«Welcome to the Home of the Southern Tigers, Jairo Da Silva!»