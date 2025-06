BINTEO: Το έκανε ξανά - Παγκόσμιο ρεκόρ για 12η φορά ο Ντουπλάντις!

Διαστημικός Μόντο Ντουπλάντις για μία ακόμη φορά, έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ με 6.28μ στην Στοκχόλμη!

Νέο παγκόσμιο ρεκόρ με καταπληκτικό άλμα στα 6.28μ έκανε ο φοβερός Σουηδός, Μόντο Ντουπλάντις, που αγωνίστηκε στο Diamond League της Στοκχόλμης.

Ο 26χρονος άλτης του επί κοντώ βελτίωσε το παγκόσμιο ρεκόρ για 12η φορά στην καριέρα του, το οποίο μέχρι και σήμερα ήταν 6.27μ από τις 28 Φεβρουαρίου 2025 στο μίτινγκ του Κλερμόν Φεράν από τον Ντουπλάντις.

Ο κορυφαίος επικοντιστής χρειάστηκε μόλις ένα άλμα για να υπερβεί το 6.28μ, ενώ νωρίτερα είχε περάσει τα 6μ με την πρώτη και είχε μείνει μόνος στον αγώνα. Το κοινό τον αποθέωσε, όπως ήταν λογικό αφού βρισκόταν και στην πατρίδα του, ενώ ο ίδιος το πανηγύρισε έξαλλα- όπως κάνει κάθε φορά που καταφέρνει να κάνει κάτι τόσο σημαντικό.

Watch Mondo Duplantis 🇸🇪 as he soars over a World Record of 6.28m in the men's Pole Vault in Stockholm!🤯🔥



The 12th World Record of his career.pic.twitter.com/MrrBgCxIJd