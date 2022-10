«Σκληρή δουλειά ενόψει Απόλλωνα» (ΦΩΤΟΣ)

Η Πάφος FC δημοσίευσε φωτογραφίες από την προπόνηση ενόψει του ντέρμπι κορυφής στο Τσίρειο, απέναντι στον Απόλλων.

Το σύνολο του Μπεργκ ετοιμάζεται για την πρόκληση απέναντι στον πρωταθλητή Απόλλωνα και θέλει να δείξει ότι έχει ψηλές βλέψεις.

Αναλυτικά:

👊 Training Hard for... ⬇️



⚽️ Apollon Limassol 🆚 Pafos FC

🗓️ Saturday / Σάββατο 01/10/2022

🕟 19:00

🏟️ Τσίρειο Στάδιο / Tsirio Stadium

🎫 Adults €15 / Students €10 / Kids €1

⚠️ ONLY few tickets available ‼️ pic.twitter.com/wJyRqirmVo