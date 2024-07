Απίστευτο: Ο Μαρτίνες έχει 50% στα πέναλτι!

Μόνο τα μισά πέναλτι που έχουν εκτελέσει οι αντίπαλοι της Αργεντινής απέναντι στον Εμιλιάνο Μαρτίνες έχουν μπει γκολ.

Με δύο αποκρούσεις σε εκτελέσεις πέναλτι παικτών του Ισημερινού ο Εμιλιάνο Μαρτίνες χάρισε στην Αργεντινή την πρόκριση στα ημιτελικά του Κόπα Αμέρικα. Ο «Ντίμπου» έχει αδιανόητο ποσοστό επιτυχίας με το εθνόσημο όταν πρέπει να υπερασπιστεί την εστία της ομάδας του σε πέναλτι.

Συγκεκριμένα, σε 24 εκτελέσεις που έχουν γίνει εναντίον του έχει δεχτεί γκολ μόνο 12 φορές (!), καθώς μετρά 9 αποκρούσεις, ενώ άλλες δύο φορές η μπάλα έχει καταλήξει άουτ και μία προσέκρουσε στο δοκάρι.

Μάλιστα, έχει συμμετάσχει σε τέσσερις διαδικασίες πέναλτι με την εθνική του ομάδα και η Αργεντινή έχει κερδίσει σε όλες! Συγκεκριμένα είχε κερδίσει την Κολομβία το 2021 στο Κόπα Αμέρικα και την Ολλανδία και τη Γαλλία στο Μουντιάλ του 2022.

