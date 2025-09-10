ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γιαννακόπουλος για το Final Four: «Τα συγχαρητήρια ανήκουν στην πολιτική ηγεσία, σε εμάς όταν θα το σηκώνουμε»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Γιαννακόπουλος για το Final Four: «Τα συγχαρητήρια ανήκουν στην πολιτική ηγεσία, σε εμάς όταν θα το σηκώνουμε»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε για την διεξαγωγή του Final Four της Euroleague στην Αθήνα λέγοντας ότι τα συγχαρητήρια σ' εκείνον πρέπει να δοθούν όταν ο Παναθηναϊκός κατακτήσει το τρόπαιο.

Όπως έγινε γνωστό, το Final Four της Euroleague για τη σεζόν 2025-26 θα διεξαχθεί στο «TELECOM CENTER Athens», με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να λέει ότι δέχθηκε πολλά μηνύματα για συγχαρητήρια αλλά να εξηγεί μεταξύ άλλων ότι δεν τα αξίζει εκείνος, αλλά η πολιτική ηγεσία και όλοι όσοι είχαν εμπλοκή ώστε να διεξαχθεί στην Αθήνα.

Μέσω μηνύματος στα social media, ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ευχαριστώ όλους για τα ατελείωτα μηνύματα και τα συγχαρητήρια που θα γίνει εδώ το Final Four που θα γίνει εδώ, αλλά δεν τα αξίζω. Τα συγχαρητήρια αξίζουν στην πολιτική ηγεσία, σε όσους ασχολήθηκαν για να μπορέσει να έρθει εδώ το Final Four».

Και κατέληξε: «Είχε να γίνει πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα και θεωρώ είναι δίκαιο. Τα συγχαρητήρια όταν θα το σηκώνουμε».

gazzetta.gr

Κατηγορίες

EUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|
|
|
|
|

Διαβαστε ακομη