Γιαννακόπουλος για το Final Four: «Τα συγχαρητήρια ανήκουν στην πολιτική ηγεσία, σε εμάς όταν θα το σηκώνουμε»

Όπως έγινε γνωστό, το Final Four της Euroleague για τη σεζόν 2025-26 θα διεξαχθεί στο «TELECOM CENTER Athens», με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να λέει ότι δέχθηκε πολλά μηνύματα για συγχαρητήρια αλλά να εξηγεί μεταξύ άλλων ότι δεν τα αξίζει εκείνος, αλλά η πολιτική ηγεσία και όλοι όσοι είχαν εμπλοκή ώστε να διεξαχθεί στην Αθήνα.

Μέσω μηνύματος στα social media, ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ευχαριστώ όλους για τα ατελείωτα μηνύματα και τα συγχαρητήρια που θα γίνει εδώ το Final Four που θα γίνει εδώ, αλλά δεν τα αξίζω. Τα συγχαρητήρια αξίζουν στην πολιτική ηγεσία, σε όσους ασχολήθηκαν για να μπορέσει να έρθει εδώ το Final Four».

Και κατέληξε: «Είχε να γίνει πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα και θεωρώ είναι δίκαιο. Τα συγχαρητήρια όταν θα το σηκώνουμε».

gazzetta.gr