Ναν: «Αφήσαμε κάτι στο… τραπέζι πέρυσι, περιμένουμε να γίνει δικό μας φέτος»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR παρουσίασε ένα βίντεο με πρωταγωνιστή τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος δείχνει έτοιμος και αποφασισμένος για τη νέα σεζόν. Ο Αμερικανός γκαρντ μίλησε για την προετοιμασία της ομάδας, τονίζοντας πως το «τριφύλλι» έχει αφήσει ανοικτούς λογαριασμούς από πέρσι και φέτος στοχεύει να τους κλείσει με τον καλύτερο τρόπο.

Με εμφανή διάθεση και αυτοπεποίθηση, ο Ναν δήλωσε «πεινασμένος» για επιτυχίες, ξεκαθαρίζοντας ότι ο μεγάλος στόχος είναι η κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Παράλληλα, έστειλε το δικό του μήνυμα στους φίλους του Παναθηναϊκού, καλώντας τους να σταθούν στο πλευρό της ομάδας στη νέα προσπάθεια.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

Για τις πρώτες μέρες της προετοιμασίας: «Οι πρώτες μέρες κυλούν καλά. Έρχονται παίκτες, μπαίνουν στην προπόνηση, εξοικειώνονται με την ομάδα, μαθαίνουν το σύστημα, μαθαίνουν τα plays μας. Δουλεύουμε στην χημεία μας. Οπότε η πρώτη εβδομάδα μέχρι τώρα είναι καλή».

Για το τι περιμένει περισσότερο από τη νέα σεζόν: «Απλώς περιμένω να ξεκινήσουμε. Είμαι έτοιμος για τη νέα σεζόν, θα είναι η τρίτη μου και είμαστε "πεινασμένοι". Είμαστε "πεινασμένοι". Αφήσαμε κάτι... στο τραπέζι την περασμένη σεζόν και περιμένουμε να το κάνουμε δικό μας φέτος. Οπότε είμαστε έτοιμοι».

Για τους νέους στόχους: «Ίδιοι στόχοι, κάθε χρόνο. Το πρωτάθλημα. Τίποτα λιγότερο».

Το μήνυμά τους στους οπαδούς: «Πάμε οπαδοί του Παναθηναϊκού! Είστε έτοιμοι για ακόμα μία σεζόν; Όλοι είναι ξεκούραστοι, είμαστε έτοιμοι. Καλύτεροι από ποτέ. Είμαστε έτοιμοι να επιστρέψουμε, να σας δώσουμε καλές εμφανίσεις και κυρίως να κερδίζουμε».

sportfm.gr