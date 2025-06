«Σχεδιάζουμε αλλαγές στη δομή της Euroleague και να προσθέσουμε και άλλες ομάδες»

Τις προθέσεις της Ευρωλίγκας να κάνει αλλαγές στη δομή της διοργάνωσης αποκάλυψε ο Παούλιους Μοτιεγιούνας. Ο CEO σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου ανέφερε ότι υπάρχουν σκέψεις να προστεθούν και άλλες ομάδες, με αλλαγή και στη δομής της λίγκας!



Αναλυτικά:

«Γνωρίζουμε ότι ο γύρος δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 20 ομάδες. Αυτός είναι ο υπολογισμός που κάναμε. Για αυτό μιλήσαμε με τον Μπόκι Νάχμπαρ και την ELPA. Και σίγουρα, αν πάμε πάνω από 20 ομάδες, το σύστημα θα αλλάξει.



Θα γίνουν συνέδρια. Θα εξακολουθήσει κάθε ομάδα να παίζει με την άλλη. Σίγουρα, δεν θέλουμε να επιστρέψουμε στις κληρώσεις και να μην ξέρουμε ποιος θα μπει ή αν θα μπορείς να αγωνιστείς με όλους.



Όσον αφορά τις 20 ομάδες -ναι, υπάρχουν και άλλες ομάδες που θέλουν να συμμετάσχουν. Έχουμε ισχυρές ομάδες που θα συμμετάσχουν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε έναν μέτοχο που είναι τιμωρημένος και δεν θα παίξει την επόμενη σεζόν λόγω του πολέμου.



Έτσι, εργαζόμαστε για την εκπόνηση του σχεδίου να πάμε σε περισσότερες από 20 ομάδες -24- και να αλλάξουμε λίγο τη δομή της διοργάνωσης. Έτσι, όλα εκκρεμούν. Αλλά ο κύριος στόχος για εμάς θα ήταν να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητα του πρωταθλήματος, να διατηρήσουμε το ότι κάθε παιχνίδι μετράει.



Και δεν θέλουμε αυτό να αλλάξει. Πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο πυρήνας. Λέγοντας αυτό, θέλω επίσης να τονίσω ότι θα σεβαστούμε το εγχώριο καλεντάρι και καταλαβαίνουμε ότι είμαστε μέρος του οικοσυστήματος του μπάσκετ και θα προσπαθήσουμε να το ακολουθήσουμε. Αυτό είναι κάτι που είπαμε και στη FIBA -είναι στα σχέδιά μας να αναπτυχθούμε, αλλά να βρούμε έναν τρόπο να τα φιλοξενήσουμε όλα και να μην πατήσουμε στα πόδια κάποιου, αυξάνοντας μόνο τον αριθμό των ομάδων και των αγώνων».



- για το Final-Four στο Άμπου Ντάμπι:



«Σχετικά με το Άμπου Ντάμπι -όλοι είναι πολύ ικανοποιημένοι. Νομίζω ότι ήταν -ή νομίζουμε- και τα σχόλια είναι ότι ήταν το καλύτερο Final Four. Ήταν sold-out μέσα σε επτά ώρες. Ήταν ένα αξιοσημείωτο γεγονός. Τα σχόλια ήταν πολύ θετικά από όλους. Φυσικά, πρέπει να ευχαριστήσουμε το Τμήμα Πολιτισμού και Τουρισμού του Άμπου Ντάμπι, το οποίο μας φιλοξένησε και μας βοήθησε να το κάνουμε. Είμαστε σε συζητήσεις μαζί τους για το πώς θα κάνουμε το επόμενο Final Four ακόμα καλύτερο, επειδή είναι μόνο το πρώτο. Υπάρχουν τόσες πολλές ευκαιρίες για να μεγαλώσουμε και να το κάνουμε ακόμα καλύτερο. Και πάλι, το λέω συχνά -αλλά παραμένω αισιόδοξος για αυτό και πολύ χαρούμενος με το αποτέλεσμα που είχαμε».



- για τους χορηγούς:



«Όσον αφορά την Turkish Airlines, βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις. Συζητάμε επίσης μια νέα στρατηγική. Παρακαλούμε, λοιπόν, να μείνετε συντονισμένοι. Θα υπάρξουν νέα. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να σχολιάσω αυτήν τη στιγμή. Μιλάμε με την Turkish Airlines και άλλους χορηγούς επίσης. Η Turkish Airlines είναι ονομαστικός χορηγός αυτή τη στιγμή και είμαστε σε συζητήσεις μαζί της. Αλλά φυσικά το τμήμα χορηγιών μας μιλάει με όλους, με πολλές άλλες εταιρείες επίσης. Έτσι, μόλις λάβουμε τις τελικές αποφάσεις, θα σας ενημερώσουμε».



- για το Final Four:



«Δεν μπορώ να πω πολλά για το Final Four, γιατί βρισκόμαστε σε συζητήσεις αυτήν τη στιγμή και δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες. Φέτος θα αποφασιστεί πολύ νωρίτερα. Πέρυσι ήταν μια εξαίρεση, το ότι αποφασίστηκε τόσο αργά μέσα στη σεζόν. Θα το κάνουμε στην Ευρώπη το 2026 και μετά το 2027 έχουμε την επιλογή να επιστρέψουμε στο Άμπου Ντάμπι. To feedback όλων ήταν πολύ θετικό. Μιλάμε ήδη μαζί τους για το πώς θα κάνουμε το επόμενο Final Four ακόμα καλύτερο. Είμαστε αισιόδοξοι και πολύ χαρούμενοι με το αποτέλεσμα».

