Aταμάν σε κόσμο: «Ζητήσατε το 7ο αστέρι, είναι εδώ»!

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στον κόσμο του Παναθηναϊκού στην φιέστα του ΟΑΚΑ και φυσικά στάθηκε στο 7ο αστέρι που ζητούσαν οι φίλοι του «τριφυλλιού».

Ο Τούρκος τεχνικός αναφέρθηκε στην σχέση μεταξύ ομάδας και κόσμου τόνισε πως οι φίλοι των «πράσινων» ήθελαν το 7ο αστέρι και το κατέκτησαν.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Πιστέψατε σε εμάς κι εμείς πιστέψαμε σε εσάς. Απολαύστε το 7ο αστέρι. Θέλατε το 7ο αστέρι, το 7ο αστέρι είναι εδώ»!

Coach Ataman: «You want the 7th star, 7th star is there!» ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️#WeTheGreens #paobcaktor #7thStar pic.twitter.com/GwARKPJf6M