Ανδρέας Μουζουρίδης στο «Γ»: «Η Λεμεσός ήταν μονόδρομος»

Συνέντευξη στον Γιάννη Πάζουρο

Bρισκόμαστε ένα μήνα και κάτι πριν από την έναρξη της μεγαλύτερης αθλητικής διοργάνωσης που έγινε ποτέ στην Κύπρο. Λίγα χρόνια πριν, μόνο ως ανέκδοτο θα μπορούσε να λεχθεί η ανάληψη από τη Κύπρο της διοργάνωσης του Eurobasket. Η αλλαγή στο φορμάτ που έφερε τη επιλογή για φιλοξενία των ομίλων σε τέσσερις διαφορετικές πόλεις της Ευρώπη, έδωσε στην Κύπρο τη χρυσή ευκαιρία. Για να φτάσουμε όμως να πείσουμε τους διοργανωτές προηγήθηκαν πολλά και κυρίως ατέλειωτες ώρες προετοιμασίας και μελετών για την καλύτερη δυνατή πρόταση.

Η Λεμεσός ήταν το «κρυφό» χαρτί της Κύπρου και η πόλη που ξεχώρισε, καταφέρνοντας να πείσει το Συμβούλιο της FΙΒΑ Europe να εμπιστευτεί στη μικρή Κύπρο μία τόσο μεγάλη ευθύνη. Χρειάστηκαν έργα σχεδόν 15 εκατομμυρίων στο Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσό καθώς επίσης και σημαντική συμβολή από πλευράς Κυβέρνησης από το κρατικό ταμείο.

Πλέον δύο μήνες πριν το πρώτο τζάμπολ η Λεμεσός ετοιμάζεται να βιώσει την εμπειρία μίας μεγάλης διοργάνωσης ενώ η καλαθόσφαιρα θα αφήσει κληρονομία στη πόλη ένα υπερσύγχρονο κλειστό γήπεδο που οι αρμόδιοι καλούνται να διαχειριστούν κατάλληλα, για να μην αφεθεί στα χάλια που ήταν πριν ένα χρόνο.

Μιλούν στον «Πολίτη» για την διοργάνωση ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας Ανδρέας Μουζουρίδης και ο Αντιδήμαρχος Λεμεσού Δήμος Κάτσιης για τις προετοιμασίες, τη Λεμεσό και πολλά άλλα ενδιαφέροντα.

Από την πρώτη στιγμή της ιδέας για όμιλο του Eurobasket στη Κύπρο, στην Ομοσπονδία διαλέξατε τη Λεμεσό, γιατί;

Από την πρώτη ερεύνα που έκανε η EY, για την οικονομική συνεισφορά που θα είχε η συγκεκριμένη διοργάνωση στην οικονομία της Κύπρου, φάνηκε ότι έπρεπε να γίνει στη Λεμεσό. Ζητήσαμε αυτή τη μελέτη για να μπορέσουμε να την παρουσιάσουμε και να πείσουμε τότε το Υπουργείο Οικονομικών και τον Κωνσταντίνο Πετρίδη, με χειροπιαστά στοιχεία και επιστημοσύνη ότι αξίζει να διεκδικήσουμε τη διοργάνωση και να μας εμπιστευτούν. Φάνηκε και μέσα από τα ευρήματα της έρευνας ότι η Λεμεσός ήταν μονόδρομος. Τότε είχαμε δώσει συγκεκριμένη οδηγία για να γίνει ένα «τεστ» μεταξύ Λεμεσού και Λευκωσίας.

Από εκεί και πέρα ήταν και είναι μία πολύ εύκολη απάντηση. Κάποιος που ασχολείται με τα αθλητικά ζητήματα του τόπου, γνωρίζει ότι οι υποδομές που υπάρχουν στη Λεμεσό και στο Σπύρος Κυπριανού, και μιλώ κυρίως για τις υποστηρικτικές υποδομές του γηπέδου, δεν μπορείς να τις βρεις κάπου αλλού.

Εμείς, οι θεατές, στο γήπεδο βλέπουμε τη μεγάλη αρένα, με δεδομένη την ανακαίνιση στο γήπεδο επιλογής, γιατί προτιμήθηκε το Σπύρος Κυπριανού έναντι του Ελευθερία;

Το Ελευθερία είναι πιο μικρό γήπεδο, ενώ το Σπύρος Κυπριανού σαφώς πιο μεγάλο και νεότερο ηλικιακά. Από εκεί και πέρα οι βοηθητικές εγκαταστάσεις που έχουν να κάνουν με αποδυτήρια, βοηθητικούς χώρους, γυμναστήρια, αίθουσες συνεντεύξεων και τύπου, ιατρείων, εύκολη πρόσβαση από τον αυτοκινητόδρομο και άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά, ήταν προς το Σπύρος Κυπριανού. Χρειαζόταν και μία επέκταση στη χωρητικότητα του γηπέδου και στη Λευκωσία δεν υπήρχε δυνατότητα για κάτι τέτοιο.

Θέλω να είμαι ειλικρινής, όταν πας ενώπιον ενός διοικητικού συμβουλίου στην Ευρώπη, και διεκδικείς τη μεγαλύτερη τους διοργάνωση, θα πρέπει τα μειονεκτήματα σου να τα κάνεις σε πλεονεκτήματα. Εμείς θέλαμε να δείξουμε την Κύπρο και τη Λεμεσό ως προορισμό, ότι είναι μια πολιτισμική πόλη, ότι είναι μια κοσμοπολιτική πόλη, ότι είναι μια σύγχρονη πόλη που έχει όλες τις αναγκαίες υποδομές για να φιλοξενήσει μία τέτοια διοργάνωση.

Πότε ξεκινήσατε να ετοιμάζετε τον φάκελο υποψηφιότητας;

Ξεκινήσαμε να τον ετοιμάζουμε τον 2021 και τον παρουσιάσαμε το 2022. Θέλαμε να ιντρικάρουμε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της FIBA, να επιλέξουν τη Λεμεσό πάνω σε συγκεκριμένα στοιχεία. Ήταν εύκολη επιλογή της πόλης, ειδικά όταν φάνηκε και από τις μελέτες ότι ήταν πιο σωστή ως επιλογή, που θα έκανε πιο εύκολο για την υποψηφιότητα να κερδίσουμε τη διοργάνωση.

Πέρα από το γήπεδο που ήταν το καθοριστικό, ποιοι άλλοι «παράγοντες» έφεραν τη διοργάνωση στη Λεμεσό;

Σαφώς σημαντικό ρόλο έπαιξε η διαθεσιμότητα σε κλίνες ξενοδοχείων. Δεν χρειάζεται ένα μόνο ξενοδοχείο, είναι 4-5, με συγκεκριμένες προδιαγραφές που απαιτεί η διοργάνωση.

Και για να το εξηγήσω. Στον όμιλό μας συμμετέχουν έξι ομάδες. Ο κανονισμός λέει «όλα ίσα για όλους». Δηλαδή, και οι έξι ομάδες στο ίδιο ξενοδοχείο στην ίδια κατηγορία δωματίων με πρόσβαση στις ίδιες υποδομές για προπόνηση, αίθουσες συνεδριάσεων, γυμναστήρια κτλ. Η κάθε ομάδα τα δικά της, αλλά για όλους τα ίδια και ίσα. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να υπάρξει διαφοροποίηση και να φιλοξενηθεί η Εθνική Ελλάδως σε ένα ξενοδοχείο πέντε αστέρων και η Εθνική Κύπρου σε ένα ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων, ούτε καν σε διαφορετικό πεντάστερο. Αν λάβουμε υπόψη ότι η κάθε αποστολή θα χρειάζεται 30 δωμάτια, είναι απλά μαθητικά. Χρειαζόμαστε ένα ξενοδοχείο τουλάχιστον 180 κλινών μόνο για τις ομάδες.

Ακολούθως, ο κανονισμός λέει ότι οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και οι καλεσμένοι της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας πρέπει να μένουν σε άλλο πεντάστερο. Άρα πάμε σε δύο πεντάστερα απαραίτητα. Τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να μένουν σε ένα τετράστερο. Άρα πάμε σε τρίτο ξενοδοχείο, το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και όσοι θα δουλέψουν για τη διοργάνωση σε άλλο ξενοδοχείο. Αντιλαμβάνεστε ότι η Λευκωσία δεν θα μπορούσε να εξυπηρετήσει όλη αυτή την ανάγκη σε κλίνες, χωρίς να υπολογίσουμε καθόλου την ανάγκες των θεατών που θα έρθουν από το εξωτερικό.

Το μεγάλο μας συγκριτικό πλεονέκτημα ήταν ότι παρουσιάζοντας την υποψηφιότητα, δείξαμε μαζί από τη πρώτη στιγμή τα διαθέσιμα ξενοδοχεία. Πού ακριβώς θα μένει ο καθένας. Ήρθαν και εδώ και τα είδαν, εξιδεικευμένο προσωπικό που είδε το κάθε ξενοδοχείο για την κάθε περίπτωση. Το ερωτηματικό μας ήταν το γήπεδο που ήθελε τα έργα που έπρεπε να γίνουν. Βεβαίως μας αξιολογούν και για την Εθνική μας ομάδα, αλλά αυτό είναι διαφορετική υπόθεση.

Πόσο κόσμο περιμένουμε στη Λεμεσό και γενικά στη Κύπρο για τον Όμιλο;

Αναμένουμε ως μοναδικούς επισκέπτες από 4000 μέχρι 6000 κόσμο. Αυτό έδειξε η μελέτη που πραγματοποιήσαμε και επιβεβαιώνεται και από τις κρατήσεις και το ενδιαφέρον που έχουμε σήμερα μετά την κλήρωση. Δεν θα μένουν εννοείται μόνο στη Λεμεσό, θα μένουν όπου επιλέξουν.

Υπάρχουν οργανωμένες εκδρομές από το εξωτερικό;

Ναι, η κάθε Ομοσπονδία έχει ετοιμάσει τα δικά της για τον κόσμο της. Το πιο σύνηθες όμως είναι ο κάθε φίλαθλος επιλέγει ξενοδοχείο όπου θέλει και όπως θέλει, ανάλογα της οικονομικής του δυνατότητας και το συνδυάζει και με διακοπές στη χώρα. Πέρα λοιπόν της Λεμεσού, θα μείνει κόσμος σε όλες τις πόλεις της Κύπρου.

Πώς πάει η προπώληση;

Εξαιρετικά καλά! Έχουμε καλύψει μέχρι σήμερα τον στόχο που είχαμε βάλει, βλέπουμε μεγάλο ενθουσιασμό από τους κυπρίους και αυτό μας ικανοποιεί ιδιαίτερα. Η συμμετοχή όμως βεβαίως της Εθνικής Ελλάδας «σπρώχνει» πολύ την προπώληση και δεν είναι τυχαίο ότι τα περισσότερα παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδος έχουν ήδη γίνει sold out. Είχαμε φυσικά και μία πολύ καλή κλήρωση, είναι ενδεικτικό ότι τρεις εκ των έξι συμμετεχόντων στον όμιλό μας, έχουν κατακτήσει Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ισπανία είναι η κάτοχος και βεβαίως η Ελλάδα και η Ιταλία. Η Βοσνία έρχεται με φιλοδοξίες και θα φέρει κόσμο μαζί της και έχουμε ήδη ενημέρωση για 1000-1200 που θα έρθουν οργανωμένα. Το ίδιο και για την Εθνική Γεωργίας όπου υπάρχουν και αρκετοί Γεωργιανοί που ζουν μόνιμα και δραστηριοποιούνται στη Κύπρο και θέλουν να δουν την Εθνική τους. Έχουν μπασκετικό κοινό αυτές οι χώρες, θα έρθει και κόσμος μεμονωμένα.

Έχουν αγοράσει κύπριοι εισιτήρια; Πώς είναι οι τιμές;

Ναι, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Οι τιμές διαφέρουν ανάλογα με θέση και τον αγώνα, προσπαθήσαμε να είναι προσιτές, στα δεδομένα όμως της διοργάνωσης. Η προπώληση είναι διαδικτυακή μέσω του more.com και είμαστε σε καλό δρόμο για γεμάτα γήπεδα στους περισσότερους αγώνες.

Πώς θα το ζήσει η Λεμεσός;

Θα έχουμε πολλές εκδηλώσεις στη Λεμεσό. Τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους όλων μας, το Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λεμεσού για την άψογη συνεργασία μας. Έχουν αντιληφθεί τα τεράστια οφέλη και έχουν γίνει κοινωνοί αυτής της προσπάθειας. Θα διοργανώσουμε από κοινού εκδηλώσεις, μας έχουν παραχωρήσει χώρους του Δήμου, την υπηρεσία του Δήμου για ότι χρειαστούμε και πολλά ακόμα.

Ακόμα και αν κάποιος δεν θα πάει στο γήπεδο ή δεν τον ενδιαφέρει να πάει, θα ζήσει τη διοργάνωση. Στο Παλιό Λιμάνι Λεμεσού θα στηθεί ένα μεγάλο μπασκετικό χωριό με γιγαντοοθόνη και πολλά εκπλήξεις.

Η Λεμεσός θα ξεκινήσει να ζει το παλμό του Ευρωμπάσκετ σε λίγες θα βδομάδες. Ήδη στον παραλιακό μπήκαν κάποια διαφημιστικά, φέραμε αρκετές φορές το τρόπαιο σε εκδηλώσεις. Να αναμένει ο κόσμος και εκπλήξεις.

Τι θα κερδίσει η Λεμεσός;

Αν μιλήσουμε οικονομικά και μόνο, για όλη την Κύπρο γιατί δεν μπορεί να υπολογιστεί ξεχωριστά για τη Λεμεσό, αναμένουμε σύμφωνα με τις μελέτες να έχουμε έσοδα γύρω στα 9-10 εκατομμύρια στο χειρότερο σενάριο ενώ το ποσό αυξάνεται πολύ αν δουλέψουν όλα ρολόι.

Είναι πολλαπλά τα οφέλη. Θα έρθουν τουρίστες, θα δουλέψει αλυσιδωτά η εστίαση, τα ξενοδοχεία, οι μετακινήσεις, οι φόροι που θα αφήσουν στην οικονομία και τόσα ακόμα. Αυτό που λέω εγώ, είναι ότι η εμπειρία του ξένου επισκέπτη που θα έρθει για το Ευρωμπάσκετ ξεκινά από την ώρα που θα προσγειωθεί το αεροπλάνο μέχρι την ώρα που θα απογειωθεί το αεροπλάνο. Πρέπει να είμαστε άψογοι σε όλα. Θα έρθουν δημοσιογράφοι για πρώτη φορά στη Κύπρο και δεν θα καλύψουν μόνο το Ευρωμπάσκετ. Θέλουμε να έρθουν ξανά και ξανά στη Κύπρο.

Σε συνεργασία και με το Υφυπουργείο Τουρισμού διοργανώνουμε και σειρά εκδρομών για τους δημοσιογράφους στις κενές μέρες. Θέλουμε να δουν τη Κύπρο από διάφορες οπτικές, όχι μόνο τη Λεμεσό, θα γίνουν επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, σε οινοποιεία για να προωθήσουμε το κυπριακό κρασί, θα υπάρξουν επισκέψεις σε μουσεία. Εννοείται στην πράσινη γραμμή για να αναδείξουμε και το πολιτικό πρόβλημα, θα κάνουμε και αθλητική διπλωματία. Πίσω από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν για να συμπληρωθεί η εμπειρία.

Η μετάβαση στο γήπεδο πώς θα γίνεται;

Εκ των πραγμάτων είναι πολύ περιορισμένος ο χώρος και άρα ο κόσμος που θα δικαιούται και θα μπορεί να έχει πρόσβαση στους χώρους του γηπέδου με το όχημά του. Σε συνεργασία με το Δήμο Λεμεσού και το Υπουργείο Μεταφορών θα λειτουργήσει park and ride. Θα έχουμε σύντομα τις ανακοινώσεις. Θα έχουμε park and ride και για τους αξιωματούχους από τα ξενοδοχεία τους και για τον κόσμο από τα ξενοδοχεία και αλλού μέσα στην πόλη. Θα υπάρχουν επίσης και λεωφορεία για το γήπεδο από τις άλλες πόλεις με χρήση επίσης των park and ride.

Μία τέτοια διοργάνωση, θέλει εθελοντές;

Οπωσδήποτε! Καμία μεγάλη διοργάνωση τέτοιου επιπέδου δεν μπορεί να γίνει χωρίς εθελοντές. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι έχουμε ξεπεράσει τους 600 εθελοντές και εξετάζουμε τις αιτήσεις τους. Δεν είναι μόνο Κύπριοι, ούτε μόνο Ελλαδίτες που μένουν στη Κύπρο. Έχουμε ενδιαφερόμενους από Ελλάδα και από μη ευρωπαϊκές χώρες. Για παράδειγμα έχουμε από Κίνα, από Ρωσία και ακόμα έχουμε και δύο από Αυστραλία! Θέλουμε τα νέα παιδιά να γίνουν μέρος της ιστορίας αυτής, μέρος της ιστορικής στιγμής να συμμετέχουν σε κάτι τέτοιο, θα έχουν να το διηγούνται για χρόνια. Πόσοι κύπριοι μιλάνε ακόμα για τους Ολυμπιακούς του 2004;

Πάμε στο κεφάλαιο του γηπέδου και συγκεκριμένα στην ανακαίνιση. Πόσα στοίχησε τελικά;

14.5 εκατομμύρια, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ακόμα και αν δεν είστε ο πιο κατάλληλος να απαντήσει, άξιζε αυτή η ανακαίνιση;

Φυσικά και ναι. Μπορεί να μην είμαι Υπουργός των Οικονομικών, αλλά είμαι άνθρωπος του αθλητισμού. Αυτή τη στιγμή η Κύπρος είναι στη χειρότερη θέση και πονά όσον αφορά την επάρκεια των αθλητικών εγκαταστάσεων. Το πιο πρόσφατο γήπεδο που έγινε στην σύγχρονη εποχή της Κύπρου είναι το ποδοσφαιρικό της Λεμεσού, αν πάμε πιο πίσω κανείς δεν θυμάται εγκαίνια σε κλειστό γήπεδο. Και διερωτόμαστε μετά γιατί δεν υπάρχουν κατάλληλες αιτίας για να προπονούνται και να αθλούνται όχι μόνο στα οργανωτικά αλλά και στα ατομικά.

Έχουμε όμως ανάγκη ένα γήπεδο 8000 θέσεων; Πότε θα γεμίσει;

Έχουμε ανάγκη σύγχρονες αθλητικές υποδομές για να γίνονται τέτοιες διοργανώσεις, μόνο με τη διοργάνωση θα φτιάχναμε το γήπεδο. Υπάρχει η υποδομή η χωρητικότητα να διαφοροποιείται ανάλογα με τις ανάγκες, από 8000 να γίνει 6000 ή 5000. Έχοντας όμως υποδομή για 8000 είναι το ορόσημα για να διεκδικήσεις μεγάλες διοργανώσεις. Με τέτοια υποδομή μπαίνεις στον αθλητικό χάρτη και μπορείς να φιλοξενήσεις παρόμοια αθλητικά γεγονότα σε όλα τα ομαδικά αθλήματα, αθλητικά συνέδρια, επιχειρηματικά συνέδρια, μεγάλες εκθέσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες και τόσα ακόμα. Αυτό που λέμε εμείς και επιμένουν, ότι την επόμενη ημέρα η αθλητική Κύπρος και ειδικά η αθλητική Λεμεσός θα παραλάβει έναν κόσμημα. Θα πρέπει να είναι στόχος όλων μας να μείνει κόσμημα, να αποκτήσει χρήσεις και να διατηρείτε.

Από το 2005 που κτίστηκε το γήπεδο μέχρι και σήμερα, σε 20 χρόνια κάναμε εδώ 3-4 μεγάλες διοργανώσεις. Junior Eurovision, All Star Game και δύο Final Four. Γιατί μόνο αυτά;

Είναι ένας συνδυασμός γεγονότων, έγινε αυτό το γήπεδο και ταυτόχρονα η ΑΕΛ και ο Απόλλωνας είχαν κάνει τα δικά τους κλειστά, επηρέασε αρνητικά. Το κυριότερο είναι ότι δεν τολμούσαμε και δεν υπήρχε το όραμα ή η διάθεση, αν θέλεις, διεκδίκησης ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων όλων των αθλημάτων των κλειστών. Το 2005 ήταν και μακριά από την πόλη, σήμερα η οικιστική ανάπτυξη ήρθε και βρήκε το γήπεδο, άλλαξαν τα δεδομένα. Πρέπει να υπάρχει όραμα, διάθεση και πλάνο.

Πώς βρήκατε το γήπεδο πριν τα έργα ανακαίνισης; Μιλάμε για ένα γήπεδο του ΚΟΑ…

Η κατάσταση ήταν τραγική. Δεν υπήρχε κατάλληλη ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση, είχαμε κάποια θέματα με την οροφή. Δεν υπήρχαν πρόνοιες για επέκταση των ηλεκτρονικών και παρέμβαση, δεν υπήρχε κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης. Να σας πω εδώ ένα ενδεικτικό περιστατικό. Πριν πάρουμε επίσημα τη διοργάνωση, καλέσαμε στη Κύπρο τον Γενικό Γραμματέα της Fiba Europe για να δει το γήπεδο να έχουμε μία γνώμη. Το προηγούμενο βράδυ έβρεξε. Τρομοκρατηθήκαμε. Το πρωί, ο Άθως Αντωνίου, ο Γενικός Διευθυντής της Ομοσπονδίας, που μένει Λεμεσό έτρεξε και πήγε στο γήπεδο, ευτυχώς γλυτώσαμε.

Οι αντιδράσεις που υπήρξαν για το θέμα του γηπέδου, ανάδειξαν και έβγαλαν από το χαλί τα προβλήματα που υπάρχουν στις αθλητικές υποδομές στην Κύπρο. Χωρίς το Ευρωμπάσκετ δεν θα υπήρχε η ανάγκη για αναβάθμιση και ανέγερση νέων αθλητικών υποδομών.

Ως αθλητικός κόσμος είμαστε τυχεροί, πρέπει να το λέμε και να το αναγνωρίζουμε. Υπάρχει μια κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, η οποία ασχολείται και έχει ψηλά στην ατζέντα της τα θέματα που αφορούν τον αθλητισμό. Και πρόσφατα είδατε τις ανακοινώσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στο κεφάλαιο αθλητισμό. Υπάρχει φιλόδοξο πλάνο για αναβάθμιση πολλών υποδομών, στο Σπύρος Κυπριανού έγινε η αρχή και μπορεί να λειτουργήσει ως παράδειγμα τι μπορούμε να κάνουμε σε σύγχρονους και κατάλληλους αθλητικούς χώρους. Ήδη γίνονται κάποια έργα για το παρκέ στο Κίτιον που ίσως χρησιμοποιηθεί για προπονήσεις ενώ όσα «βγήκαν» από το Σπύρος Κυπριανού δόθηκαν σε όλα τα γήπεδα της Κύπρου για αναβάθμιση.

Με 15 εκατομμύρια δεν διορθώναμε τρία μικρότερα γήπεδα;

Η απάντηση είναι εξής απλή. Να κάνουμε τις μελέτες, όπως τις έχουμε κάνει εμείς, να βάλουμε τους αριθμούς κάτω, όπως έχουμε κάνει εμείς… και μαζί να διεκδικήσουμε και αυτά. Αυτή είναι μια προσέγγιση εντελώς λανθασμένη και λαϊκίστική και λυπούμε να το παρατηρήσω, είχε ακουστεί και μια πιο ακραία ακόμα, μια πιο ακραία αν το θέλεις άποψη και από βουλευτή που είπε ότι με δύο-δυόμισι εκατομμύρια θα μπορούσε να έκανε ένα άλλο γήπεδο και να το είχαμε και στην ώρα μας και στην Λευκωσία. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα, είναι αυτά τα μικρά προβλήματα που συνειδητά δεν δίναμε σημασία και τα προσπερνούμε.

Ένα μήνα πριν το χρονοδιάγραμμα η ανακαίνιση έχει τελειώσει, ας πάνε στο γήπεδο να το δουν, αν ξέρουν πώς ήταν πριν… και θα κριθούμε όλοι. Ξεπεράσαμε τα γραφειοκρατικά προβλήματα, τα όποια τεχνικά και την κακόπιστη κριτική. Θέλω να πιστώσω το Υπουργείο, το Τμήμα Δημοσιών Έργων, τον ίδιο τον Υπουργό που πίστεψε στο έργο, σε μία χώρα που υπάρχει το αίσθημα ότι τίποτα δεν τελειώνει στην ώρα του, αποδείξαμε ότι και θέλουμε και μπορούμε.

Η επόμενη μέρα για το γήπεδο

Υπάρχει πλάνο αξιοποίησης του γηπέδου την επόμενη ημέρα;

Μπορώ να μιλήσω από την πλευρά της Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας. Έχουμε ήδη κάνει προγραμματισμό τουλάχιστον για την επόμενη χρονιά. Το Σπύρος Κυπριανού θα φιλοξενήσει όλους τους αγώνες της Εθνικής Ομάδας Ανδρών, η οποία θα συμμετέχει μετά το Ευρωμπάσκετ για πρώτη φορά στην ιστορία, στους προκριματικούς του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που θα γίνει το 2027 στο Κατάρ. Άρα ο λεμεσιανός θα αγκαλιάσει την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ και θα δει ομάδες όπως η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Γερμανία, που έχει κληρωθεί στον όμιλό μας, θα δει την αμάδα του Ισραήλ, που κληρώθηκε επίσης μαζί μας, την Εθνική Κύπρου βεβαίως και μια η οποία θα περάσει από τους προ-προκριματικούς. Θα κάνουμε το ετήσιο All Star Game στη Λεμεσό, όπου θα προσφέρουμε υπερθέαμα εκμεταλλευόμενοι τις σύγχρονες υποδομές. Ελπίζω επίσης, να καταφέρουμε να έρθει στη Λεμεσό και το Τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης να έρθει στη Λεμεσό με ομάδες της Ευρωλίγκα.