Επίσημα στον Ολυμπιακό ο Γιάρεμτσουκ

Στην ολοκλήρωση ακόμη μίας σπουδαίας προσθήκης το φετινό καλοκαίρι προχώρησε ο Ολυμπιακός, με τους κατόχους του Conference League να ανακοινώνουν την απόκτηση του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.

Ο 28χρονος Ουκρανός στράικερ έφτασε στο Ελευθέριος Βενιζέλος τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (29/7) έπειτα από τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της Μπριζ αλλά και του ίδιου με τους Πειραίωτες, με τον έμπειρο άσο να ολοκληρώνει επιτυχώς τα ιατρικά και εργομετρικά τεστ στα οποία υποβλήθηκε και να δένει άγκυρα στο μεγάλο λιμάνι, για να πλαισιώσει τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην κορυφή της επίθεσης.

Σημειώνεται πως οι Πειραιώτες, για να ντύσουν στα ερυθρόλευκα τον Γιάρεμτσουκ έβγαλαν από τα ταμεία τους το ποσό των 3.5 εκατομμυρίων ευρώ συν άλλο ένα μπόνους επίτευξης στόχων, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του SPORT24 και των Ηλία Καλλονά και Αντώνη Οικονομίδη οι απολαβές του Ουκρανού φορ θα ξεπεράσουν τα έξι εκατομμύρια ευρώ σε βάθος τετραετίας.

Η ανακοίνωση για τον Γιάρεμτσουκ

"Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του 28χρονου επιθετικού, Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Ο διεθνής στράικερ γεννήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 1995, στο Lviv της Ουκρανίας.

Από την Karpaty Lviv εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής της Dynamo Kyiv, με την πρώτη ομάδας της οποίας αγωνίστηκε αφού πρώτα μεσολάβησε ο δανεισμός του στην Oleksandriya (17 συμμετοχές, έξι γκολ).

Το καλοκαίρι του 2017 αποκτήθηκε από την KAA Gent. Για τέσσερα χρόνια στην ομάδα του Βελγίου κατέγραψε 152 συμμετοχές και σημείωσε 61 γκολ, για να ακολουθήσει η μεταγραφή στη Benfica (47 συμμετοχές, 9 γκολ). Το καλοκαίρι του 2022 υπέγραψε στην Club Brugge, με την οποία αγωνίστηκε σε 32 παιχνίδια, πέτυχε έξι γκολ και μοίρασε τρεις ασίστ.

Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε έπαιξε στη Valencia (29 συμμετοχές, τέσσερα γκολ), με τη μορφή δανεισμού από την Club Brugge.

Ο Γιάρεμτσουκ είναι 58 φορές διεθνής με την εθνική Ουκρανίας, με την οποία αγωνίστηκε στο Euro 2024, σημειώνοντας το γκολ που έδωσε τη νίκη απέναντι στη Σλοβακία. Εχει σημειώσει συνολικά 16 γκολ με το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα, το οποίο έχει εκπροσωπήσει και σε επίπεδο U17, U18, U19, U20 και U21.

Ρόμαν, καλώς ήλθες στον Ολυμπιακό".

Το who is who του Γιάρεμτσουκ

Ο έμπειρος επιθετικός αγωνίζεται στην Μπριζ από τον Αύγουστο του 2022, όταν και τον απέκτησε από την Μπενφίκα αντί 18,5 εκατ. ευρώ. Τον Σεπτέμβριο του 2023 παραχωρήθηκε δανεικός στη Βαλένθια, όπου κι αγωνίστηκε μέχρι τον περασμένο Ιανουάριο.

Τη σεζόν που μας πέρασε ο αγωνίστηκε ως δανεικός στη La Liga με τη Βαλένθια και στα προκριματικά του Conference League με την Κλαμπ Μπριζ και σε συνολικά 34 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις μέτρησε 8 γκολ, ενώ σκόραρε κόντρα και στην Σλοβακία στο πρόσφατο Euro στη Γερμανία.