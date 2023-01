Ανακοίνωσε τον... μποξέρ Τάισον με εντυπωσιακό βίντεο ο ΠΑΟΚ

Έτοιμος για… μάχη εμφανίστηκε ο Τάισον κατά την επίσημη παρουσίασή του από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού για τον επόμενο 1,5 χρόνο.

Συγκεκριμένα, οι Θεσσαλονικείς στο βίντεο που δημοσίευσαν έχουν τον νέο απόκτημά τους ως… πυγμάχο, καθώς το όνομά του θυμίζει τον θρυλικό αθλητή του μποξ!

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τον Τάισον

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Τάισον Μπαρσέλος Φρέντα. Ο Βραζιλιάνος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2024 και θα φοράει τη φανέλα με το νούμερο 11.

Γεννήθηκε στις 13 Ιανουαρίου του 1988 στο Πελότας, το 8ο από τα 11 παιδιά της οικογένειας. Τα πρώτα του βήματα τα έκανε στην Προγκρέσο. Μέχρι που το 2005 ο 17χρονος τότε Τάισον βρήκε απέναντί του την Ιντερνασιονάλ σε ένα παιχνίδι για το πολιτειακό πρωτάθλημα. Νίκη με 3-2, χατ τρικ και η μεταγραφή είχε κλείσει πριν λήξει το παιχνίδι.

Ακολούθησε ένα διάστημα εκπαίδευσης στις Ακαδημίες και την δεύτερη ομάδα, για να έρθει η ώρα το 2008 για το ντεμπούτο με την αντρική ομάδα. Έκτοτε δεν κοίταξε ποτέ ξανά πίσω και μέσα σε δύο χρόνια κατάφερε να γίνει ένα από τα πιο ελπιδοφόρα πρότζεκτ της χώρας.

Κέρδισε ένα Copa Sudamericana κι ένα Copa Libertadores, μπήκε στα μπλοκάκια των scouters όλης της Ευρώπης, αλλά η Μέταλιστ Χάρκιβ ήταν αυτή που κέρδισε την κούρσα και του έδωσε το εισιτήριο για να περάσει τον Ατλαντικό.

Το 2010 πήγε στην Ουκρανία κι άρχισε να… λάμπει από τα πρώτα παιχνίδια. Με τη Μέταλιστ μέτρησε 83 συμμετοχές, σκόραρε 20 γκολ, μοίρασε 26 ασίστ και κέντρισε το ενδιαφέρον της Σαχτάρ Ντονέτσκ, η οποία εκείνη την περίοδο κυριαρχούσε σε πρωτάθλημα κι Ευρώπη.

Η μεταγραφή του κόστισε σχεδόν 13.000.000 ευρώ. Ο Τάισον έγραψε ιστορία με τη Σαχτάρ. Αγωνίστηκε σε 299 παιχνίδια, έβαλε 55 γκολ, έδωσε 78 ασίστ, κατέκτησε έξι πρωταθλήματα, πέντε κύπελλα, τέσσερα Super Cup, αγωνίστηκε σε Champions League και Europa League κι έγινε ένας από τους σημαντικότερους παίκτες στην ιστορία της ομάδας.

Το 2016 ήρθε μία μεγάλη στιγμή στην καριέρα του Τάισον καθώς κλήθηκε στην Εθνική Βραζιλίας. Με τη Σελεσάο αγωνίστηκε σε 8 παιχνίδια σκοράροντας μάλιστα κι ένα γκολ σε φιλικό κόντρα στην Αυστραλία.

Το 2021 μίλησε η καρδία. Η Ιντερνασιονάλ τον κάλεσε να επιστρέψει και να βοηθήσει. Είχε προτάσεις από πολλές ομάδες αλλά δεν μπορούσε να αρνηθεί. Δέχθηκε σημαντική μείωση στις απολαβές του και φόρεσε ξανά τη φανέλα της Ίντερ, με την οποία συνολικά έφτασε τα 155 παιχνίδια, με 17 γκολ και 14 ασίστ.

Ο Τάισον ολοκλήρωσε την συνεργασία του με την Ιντερνασιονάλ τον Ιανουάριο του 2023 κι αποδέχθηκε την πρόταση του ΠΑΟΚ για συμβόλαιο συνεργασίας για 1,5 χρόνο.

Taison is here and ready to fight! #TaisonIsHere #PAOK #transfers pic.twitter.com/GBnn7zRHYi