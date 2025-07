Σίμονς - Βιρτς: Μια κόντρα που μεταφέρεται στο κορυφαίο επίπεδο!

Ο Βιρτς είναι ήδη κάτοικος Μέρσεϊσαϊντ και προετοιμάζεται με τη Λίβερπουλ για τη νέα σεζόν στην Πρέμιερ Λιγκ.

Ο Τσάβι Σίμονς... αναμένει στο ακουστικό του, θέλει να παίξει στην Τσέλσι και οι «μπλε» προσπαθούν να κάνουν την αποφασιστική κίνησή τους ώστε να πει το «ναι» η Λειψία.

Αν ο Ολλανδός μεσοεπιθετικός μετακινηθεί τελικά στην Αγγλία και παίξει στο «Στάμφορντ Μπριτζ», τότε η ιστορία του με τον Γερμανό επιθετικό των «κόκκινων» θα συνεχίσει να γράφει.

Οι δυο τους κοντράρονται από τα μικρά κλιμάκια των εθνικών ομάδων, έπαιξαν αντίπαλοι στη Γερμανία ως μέλη των Λειψίας και Μπάγερ Λεβερκούζεν, ήρθαν αντιμέτωποι και στο ανδρικό επίπεδο με το εθνόσημο στο στήθος και τώρα προετοιμάζονται για τα μεγάλα ντέρμπι της Πρέμιερ!

From youth level to the biggest stage, Xavi Simons and Florian Wirtz's battle be heading to the Premier League in the near future 👀🔜 pic.twitter.com/jWoEnibYft