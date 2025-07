Μπαρτσελόνα: Ο μεγάλος στόχος μετά το «ναυάγιο» με τον Γουίλιαμς

Όλοι στη Μπαρτσελόνα έχουν παγώσει μετά τις τελευταίες εξελίξεις με τον Νίκο Γουίλιαμς. Ο Ισπανός επιθετικός που ήταν εδώ και μήνες βασικός μεταγραφικός στόχος των Καταλανών, αποφάσισε να υπογράψει νέο συμβόλαιο με την Αθλέτικ Μπιλμπάο μέχρι το 2035.

Η σφαλιάρα της… 10ετίας για τη Μπαρτσελόνα, που θεωρούσε «δεδομένη» την μεταγραφή του Γουίλιαμς.

Η επόμενη κίνηση της Μπαρτσελόνα – Πρέπει να το διαχειριστεί σε επικοινωνιακό επίπεδο καθώς η ήττα ήταν τεράστια και ηχηρή

Οι Καταλανοί βρίσκονται σε κατάσταση-σοκ μετά την απόφαση του Νίκο Γουίλιαμς, καθώς είχαν «ποντάρει» πολλά πάνω στην ενδεχόμενο μεταγραφή του.

Πλέον ο Φλικ και η Μπαρτσελόνα καλούνται να αφήσουν πίσω το κάζο με τον Γουίλιαμς και να προχωρήσουν στον επόμενο μεταγραφικό στόχο για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής.

Σε πρώτο πλάνο ο Μάρκους Ράσφορντ – Επιστρέφουν στις συζητήσεις με τον Άγγλο επιθετικό και η Μπαρτσελόνα… τα δίνει όλα

Ο Μάρκους Ράσφορντ ήταν εδώ και αρκετούς μήνες στην λίστα της Μπαρτσελόνα και πλέον φαντάζει ως την μοναδική και αναγκαστική λύση για την επιθετική γραμμή των Μπλαουγκράνα. Είναι σίγουρα μια πιο προσιτή λύση σε οικονομικό επίπεδο, ενώ και ο ίδιος θέλει να αποχωρήσει από την Γιουνάιτεντ, στην οποία είναι πλέον «ξένο σώμα».

Η περσινή του χρονιά στην Άστον Βίλα έδειξε πως μπορεί ακόμα να αποτελέσει έναν ποδοσφαιριστή-κλειδί για κάθε ομάδα που αγωνίζεται στο κορυφαίο επίπεδο.

Η Μπαρτσελόνα είναι έτοιμη να κάνει το χατίρι τόσο στον ίδιο, όσο και στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Παρόλα αυτά οι Καταλανοί δεν θέλουν να προχωρήσουν σε γρήγορες κινήσεις, καθώς δεν θέλουν να έχουν έναν νέο… Νίκο Γουίλιαμς. Για αυτόν τον λόγο και δεν θα παρουσιάσουν ως «κλεισμένη» την μεταγραφή του Άγγλου επιθετικού.

O 28χρονος Μάρκους Ράσφορντ έχει συμβόλαιο με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέχρι και το καλοκαίρι του 2028 και οι Άγγλοι θεωρούν πως με ένα ποσό που θα αγγίζει τα 40 εκατ. ευρώ, η Μπαρτσελόνα θα καταφέρει να τον αποκτήσει.

🚨 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Nico Williams has put pen to paper on a new long-term deal with Athletic Club, committing his future to San Mamés until 2035. 📝



Can we see Rashford joining Barcelona ❓ pic.twitter.com/VvVHISZgEE