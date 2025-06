«Έρεψε» από τη γαστρεντερίτιδα ο Εμπαπέ - Πόσα κιλά έχασε

Παραπάνω από εμφανή είναι τα σημάδια που άφησε στον Κιλιάν Εμπαπέ η ίωση από την οποία προσβλήθηκε.



Όπως ενημέρωσε προ ημερών η Ρεάλ, ο Γάλλος επιθετικός εισήχθη στο νοσοκομείο με οξεία γαστρεντερίτιδα.



Μπορεί λοιπόν να την αντιμετώπισε αποτελεσματικά με τις εξετάσεις και τις θεραπείες στις οποίες υποβλήθηκε, ωστόσο οι επιπτώσεις αποτυπώθηκαν στο σωματικό του βάρος.



Χαρακτηριστικό λοιπόν της ταλαιπωρίας που πέρασε ο 26χρονος σταρ είναι ότι εξαιτίας της γαστρεντερίτιδας φέρεται να έχασε 4-5 κιλά.

