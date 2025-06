Δεν ξέχασε τα γενέθλια του Μέσι η Μπαρτσελόνα: «Χρόνια πολλά στον έναν και μοναδικό»

Δεν ξέχασε να ευχηθεί στον σπουδαιότερο παίκτη που φόρεσε ποτέ τη φανέλα της η Μπαρτσελόνα.



Συγκεκριμένα, η ομάδα της Καταλονίας ανέβασε στα social media μία φωτογραφία του Λιονέλ Μέσι και του ευχήθηκε χρόνια πολλά, με τον Αργεντινό να συμπληρώνει σήμερα (24/06) 38 χρόνια ζωής. «Χρόνια πολλά στον έναν και μοναδικό», ανέφεραν οι «μπλαουγκράνα».



Ο Μέσι αποτελεί κατά γενική ομολογία τον κορυφαίο παίκτη στην ιστορία της Μπαρτσελόνα και ίσως τον καλύτερο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.



Σε 778 εμφανίσεις με τους Καταλανούς, έβαλε 672 γκολ και μοίρασε 303 ασίστ, κατακτώντας... κάθε πιθανό τίτλο σε μία «χρυσή» εποχή των «μπλαουγκράνα».

Happy birthday to the one and only! 🐐🎂 pic.twitter.com/TRVpRZemrP