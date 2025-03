Έκοψε από παντού και τώρα αυξάνει και τις τιμές των εισιτηρίων η Γιουνάιτεντ!

Έχει κόψει από παντού, έχει κάνει απολύσεις, έχει μειώσει μισθούς, έχει διαταράξει τη σχέση του συλλόγου με παλαίμαχους ποδοσφαιριστές, αλλά τώρα ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ συνεχίζει να προκαλεί τη δυσαρέσκεια των οπαδών της Γιουνάιτεντ με νέο τρόπο.

Η ομάδα ανακοίνωσε πως θα σημειωθεί αύξηση τιμών στις κάρτες διαρκείας ενόψει της νέας σεζόν, με απώτερο σκοπό να εξοικονομήσει και κάτι περισσότερο ο σύλλογος στη γενικότερη προσπάθεια να νοικοκυρευτούν τα πολύ άσχημα οικονομικά στοιχεία που παρουσίαζε η ομάδα.

ℹ️ We have today confirmed our season ticket prices for the 2025/26 men's team campaign.#MUFC