BINTEO: Ανατριχίλα πριν το φιλικό της Λίβερπουλ με την Πρέστον για τον άτυχο Ζότα

Δεν ήταν όμως έτσι, αφού στις 3 Ιουλίου ο χρόνος πάγωσε στο Λίβερπουλ όπως και σε όλο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη, στο άκουσμα της τραγικής είδησης του χαμού του Ντιόγκο Ζότα μαζί με τον αδερφό του Αντρέ Σίλβα, σε τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία.

Έκτοτε, η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ βυθίστηκε σε βαρύ πένθος και το “Άνφιλντ” μετατράπηκε σε έναν συγκινητικό τόπο μνήμης, με τους φίλους των Ρεντς να δείχνουν μάλιστα το δέσιμό τους με τον αδικοχαμένο Πορτογάλο επιθετικό λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης με την Πρέστον στο Deepdale.

Τότε που φώναξαν όλοι μαζί το διάσημο “His name is Diogo”, το τραγούδι που συνόδευε το γελαστό παιδί της ομάδας τα πέντε τελευταία χρόνια, με τη συγκίνηση να είναι έκδηλη τόσο στις κερκίδες μεταξύ των φιλάθλων όσο και στον αγωνιστικό χώρο, όπου έκαναν την προθέρμανσή τους οι παίκτες του Άρνε Σλοτ.

His name is Diogo pic.twitter.com/JMeoiw6mOU