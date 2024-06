Το σχόλιο του Ρονάλντο στο ποστ του Εμπαπέ προκάλεσε φρενίτιδα και σπάει τα ρεκόρ

Το σχόλιο του Ρονάλντο στο ποστ του Εμπαπέ για την μεταγραφή του στην Ρεάλ συγκέντρωσε περίπου 5.000.000 likes, αριθμό ρεκόρ.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο με σχόλιο του κάτω από το πρώτο ποστ του Εμπαπέ ως ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την μεταγραφή.

"Tώρα είναι η σειρά μου να σε δω, ενθουσιασμένος που θα σε δω να φωτίζεις το Μπερναμπέου... Hala Madrid" έγραψε συγκεκριμένα ο CR7.

Το σχόλιο αυτό προκάλεσε φρενίτιδα στο διαδίκτυο και με πάνω από 4.700.000 likes, έσπασε το ρεκόρ για τα περισσότερα likes σε comment.

Cristiano Ronaldo sets the record for the MOST LIKED social media comment ever with 3.9M likes on Mbappe's Real Madrid post ❤️📱 pic.twitter.com/rMfrfEjTMJ