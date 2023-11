Αντιδράσεις για ισπανικό άρθρο που ανέφερε Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή ως «απόγονο σκλάβων»

Ο Ιγκόρ Παϊσάο κάνει εξαιρετική χρονιά με τη Φέγενορντ και ανάγκασε την ισπανική As να ασχοληθεί μαζί του ενόψει του ματς με την Ατλέτικο Μαδρίτης, ωστόσο το κείμενο έγινε viral για λάθος λόγο.

Βλέπετε, ο συντάκτης του άρθρου χαρακτήρισε τον 23χρονο Βραζιλιάνο ως «απόγονο σκλάβων» λόγω της καταγωγής του, με αποτέλεσμα την κατακραυγή στα social media.

«Ο απόγονος σκλάβων που απειλεί την Ατλέτικο Μαδρίτης» ανέγραφε ο τίτλος του κειμένου, το οποίο στη συνέχεια υπέστη επεξεργασία και κατέβηκε από τα Μ.Κ.Δ.

Ο άκομψος χαρακτηρισμός φαίνεται πως προέκυψε λόγω της καταγωγής των παππούδων του παίκτη από κοινότητα Βραζιλιάνων που προερχόταν από σκλάβους που είχαν διαφύγει.

Hoje tem Feyenoord x Atlético de Madrid e diario "AS" da Espanha repercutiu o Igor Paixão. destaque do Feyenoord com o seguinte titulo:



"Igor Paixão, o descendente de escrav0s que ameaça o Atlético de Madrid"



a noção foi pra onde? pic.twitter.com/n80e66TCRA