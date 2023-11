Και η Γουέστ Χαμ στον... ρυθμό του Μπέλιγχαμ!

Ο Λούκας Πακετά και οι συμπαίκτες του πανηγύρισαν με τον τρόπο του Μπέλιγχαμ μπροστά στους οπαδούς του Ολυμπιακού το βράδυ της Πέμπτης, δείχνοντας πως η αύρα και η ... μόδα του σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης ταξιδεύει παντού στην Ευρώπη!

Η Γουέστ Χαμ κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στην ελληνική ομάδα στην 4η αγωνιστική των ομίλων του Γιουρόπα Λιγκ, αν και έπρεπε να περιμένει αρκετά για να ελέγξει τη φάση και ο VAR.

Ο Πακετά δεν θα άφηνε την ευκαιρία να πάει χαμένη κι έτσι μόλις γνωστοποιήθηκε πως το γκολ του μετράει κανονικά, έτρεξε προς το μέρος της εξέδρας των φιλοξενούμενων και πανηγύρισε ανοίγοντας διάπλατα τα χέρια.

Και οι υπόλοιποι έκαναν το ίδιο σε μια είδους... Μπέλιγχαμ - mania στο Ολυμπιακό Στάδιο, που συνδυάστηκε με τη νίκη κόντρα στους Πειραιώτες.

Lucas Paquetá hit the Jude Bellingham celebration following his winner for West Ham ⚒️🥶 pic.twitter.com/rLvAGZtkeJ