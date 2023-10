ΒΙΝΤΕΟ: Κράζουν ξανά τον Ουζόχο - Το νέο γκολ που δέχθηκε

Βασικός σε άλλο ένα παιχνίδι της εθνικής Νιγηρίας ξεκίνησε ο Φράνζις Ουζόχο, ο οποίος βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια των «σούπερ αετών» στο φιλικό με τη Μοζαμβίκη.

Και ένα γκολ που δέχθηκε o πορτιέρο της Ομόνοιας στο ξεκίνημα του αγώνα (7') έγινε η αιτία για να τα... ακούει ξανά από τους συμπατριώτες του στα social media, μετά την γκάφα που είχε κάνει στο φιλικό με τη Σαουδική Αραβία, παρότι αυτή τη φορά (ναι μεν φέρει μεγάλο μερίδιο ευθύνης αλλά) το λάθος του δεν μπορεί να θεωρηθεί... γκάφα.

«Ο Ουζόχο δεν πρέπει να κληθεί ποτέ ξανά», «δεν μπορούμε να κρατήσουμε clean sheet με αυτόν τον τύπο», «γιατί παίζει ξανά αυτός;» και «ο Ουζόχο είναι καταστροφή», είναι μόνο κάποια από τα υπερβολικά σχόλια που έχουν γραφτεί το τελευταίο ημίωρο για τον Νιγηριανό τερματοφύλακα.

Δείτε το γκολ:

what have we done to Uzoho??😭 pic.twitter.com/Tj6yIydp85