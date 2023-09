Σε «ελεύθερη πτώση» οι μετοχές της Γιουνάιτεντ, χασούρα άνω των 550 εκατομμυρίων λιρών!

Σοκαριστική πτώση των μετοχών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς μέσα στην Τρίτη η αξία του έπεσε έως και 21%. Πάνω από 550 εκατομμύρια λίρες η συνολική χρηματιστηριακή «χασούρα».

Επιχειρηματική «κρίση» στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η «Daily Mail» έβγαλε στο φως πως η οικογένεια Γκλέιζερ αποσύρει τις μετοχές του κλαμπ από την αγορά δεν βρέθηκε αγοραστής για την τιμή που ζητούσαν, δηλαδή σε τιμή από 7 έως 10 δισεκατομμύρια λίρες. Αυτή η εξέλιξη έφερε τον καταποντισμό των μετοχών του κλαμπ στο χρηματιστήριο.

Αυτή την Τρίτη (5/9) έγινε αρνητικό ρεκόρ για τους Κόκκινους Διαβόλους τα τελευταία 11 χρόνια. Σε ένα σημείο οι μετοχές είχαν πέσει κατά 21% και πλέον έχουν σταθεροποιηθεί στο -18%.

Με πιο απλά λόγια μέσα σε μόνο μια μέρα η Γιουνάιτεντ έχασε 550 εκατομμύρια λίρες από την χρηματιστηριακή της αξία.

