Κατέθεσε «τεράστια πρόταση» στον Νεϊμάρ η Αλ Χιλάλ

Επιχειρεί να κάνει το μεγάλο μεταγραφικό «μπαμ» με Νεϊμάρ η Αλ Χιλάλ!

Όπως αποκαλύπτει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, τις τελευταίες ώρες ο σύλλογος της Σαουδικής Αραβίας κατέθεσε επίσημη πρόταση με απίστευτες οικονομικές απολαβές στον Βραζιλιάνο σταρ, ο οποίος βλέπει... με θετικό μάτι μια ενδεχόμενη μετακόμισή του στη χώρα της Ασίας

Να θυμίσουμε ότι ο Νεϊμάρ βρίσκεται σε διαδικασία λύσης του συμβολαίου του με την Παρί Σεν Ζερμέν, αφού δεν υπολογίζεται από τον Λουίς Ενρίκε, ενώ παράλληλα φαίνεται πως βρίσκεται σε... ανοιχτή γραμμή με την Αλ Χιλάλ, η οποία πριν από μερικές εβδομάδες προσπάθησε να πάρει τον Εμπαπέ, ενώ έχει ήδη εντάξει στο ρόστερ της Ρούμπεν Νέβες, Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, Μάλκομ και Κουλιμπαλί.

EXCLUSIVE: Al Hilal have presented an important proposal to Neymar Jr in the recent hours. Sources describe that as “huge bid” 🚨🔵🇸🇦 #AlHilal



Negotiations are underway to reach full agreement — Neymar, tempted by this possibility.



Work in progress to part ways with PSG soon. pic.twitter.com/nPEbhiRX9n