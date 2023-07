Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είπε «όχι» στα 23 εκατ. ευρώ της Γουέστ Χαμ για Μαγκουάιρ!

Παρά το γεγονός πως η καριέρα του Χάρι Μαγκουάιρ έχει πάρει πτωτική πορεία την τελευταία διετία, αρκετοί είναι οι σύλλογοι που ενδιαφέρονται για την περίπτωση του έμπειρου στόπερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ανάμεσά στις ομάδες αυτές βρίσκεται και η Γουέστ Χαμ, με σημερινά βρετανικά δημοσιεύματα να αναφέρουν χαρακτηριστικά πως τα «σφυριά» κατέθεσαν επίσημη πρόταση ύψους 23 εκατομμυρίων ευρώ στους «κόκκινους διαβόλους» για την απόκτηση του 30χρονου κεντρικού αμυντικού.

Παρ' όλα αυτά, η απάντηση της Γιουνάιτεντ ήταν αρνητική, καθώς κοστολογεί με περισσότερα χρήματα τον έμπειρο αμυντικό, το συμβόλαιο του οποίου ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2025.

Τη φετινή σεζόν, ο Μαγκουάρι κατέγραψε συνολικά 31 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της ομάδας του Μάντσεστερ, ωστόσο, ήταν ξεκάθαρο πως δεν βρισκόταν στις αρχικές επιλογές του Έρικ τεν Χανγκ.

🚨 EXCL: Manchester United reject £20m offer from West Ham to sign Harry Maguire permanently. David Moyes keen on England centre-back but unlikely #WHUFC will push again amid feeling 30yo wants to fight for #MUFC place + salary also an issue @TheAthleticFC https://t.co/M8zeee4AmI