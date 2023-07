Από τη Λιόν στην Αλ Ραγιάν του Κατάρ ο Τιάγκο Μέντες

Έγινε... καθημερινότητα η μετακίνηση παικτών από την Ευρώπη στην Άπω Ανατολή, για ομάδες του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας.

Λίγες ώρες μετά την απόκτηση του Μαρσέλο Μπρόζοβιτς από την Αλ Νασρ, ακόμη ένας χαφ μπαίνει στο αεροπλάνο με προορισμό το Κατάρ. Ο λόγος για τον Βραζιλιάνο αμυντικό χαφ, Τιάγκο Μέντες ο οποίος μετά από τέσσερις σεζόν στη Λιόν και συνολικά έξι στη Γαλλία, περνά ιατρικές εξετάσεις και ανακοινώνεται από την Αλ-Ραγιάν!

Το ποσό της μεταγραφής δεν έχει ανακοινωθεί ωστόσο η ομάδα του Κατάρ πλήρωσε το ποσό που ζήτησε η Λιόν για να τον αποδεσμεύσει και έτσι ο παίκτης θα βρεθεί την Τετάρτη στη χώρα ώστε να υπογράψει συμβόλαιο για δύο χρόνια.

Με τη φανέλα της Λιόν ο Μέντες κατέγραψε συνολικά 143 συμμετοχές πετυχαίνοντας δύο τέρματα και πλέον θα αγωνίζεται υπό τις οδηγίες του πρώην τεχνικού του Ολυμπιακού, Λεονάρντο Ζαρντίμ.

Excl: OL midfielder Thiago Mendes, set to leave Lyon and Ligue1 in order to join Qatari side Al Rayyan. 🇫🇷🇶🇦 #OL



Total agreement in place, permanent deal with medical tests scheduled on Wednesday. pic.twitter.com/aLFkWUiO6k