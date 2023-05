Έγραψε ιστορία η Φιορεντίνα: Πρώτη ομάδα με τελικό σε όλες τις διοργανώσεις της UEFA!

Αγχώθηκε, ζορίστηκε όμως τελικά η Φιορεντίνα απέκλεισε τη Βασιλεία και επιστρέφει σε ευρωπαϊκό τελικό μετά από 33 χρόνια.

Κάπως έτσι, οι «βιόλα» έγραψαν ιστορία ως ο πρώτος σύλλογος που φτάνει μέχρι τον τελικό και στις τέσσερις μεγάλες διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA!

Η αρχή είχε γίνει με το Κύπελλο Πρωταθλητριών το 1957 (ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης), με το Κύπελλο Κυπελλούχων να παίρνει τη σκυτάλη στη συνέχεια με δύο τελικούς σερί το 1961 (νίκη με τη Ρέιντζερς) και το 1962 (ήττα από την Ατλέτικο Μαδρίτης).

Αρκετά χρόνια αργότερα καταγράφηκε η παρουσία στον τελικό του Κυπέλλου UEFA, το 1990 (ήττα από τη Γιουβέντους), με την ομάδα του Βιντσέντσο Ιταλιάνο καταφέρνει φέτος να φτάσει έως τον τελικό του Conference για το... 4/4!

Για την ιστορία, η Ρόμα που κατέκτησε πέρυσι τον τίτλο δεν έχει παίξει ποτέ σε τελικό Κυπέλλου Κυπελλούχων, όπως και στη Φέγενορντ, ενώ η Γουέστ Χαμ τα έχει καταφέρει μονάχα σε αυτόν τον θεσμό.

⚜️ Fiorentina are the first team to reach the finals in four different major European competitions 👏#UECL pic.twitter.com/ARhhD1lmXG