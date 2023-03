Δεν σκέφτεται να αποχωρήσει και θέλει να κλείσει την καριέρα του στην Παρί ο Νεϊμάρ

Να κλείσει την καριέρα του με τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν θέλει ο Νεϊμάρ, σύμφωνα με δημοσίευμα του The Athletic.

Συγκεκριμένα ο δημοσιογράφος του Αμερικανικού μέσου, Ντέιβιντ Ορνστέιν, κάνει λόγο για ξεκάθαρη επιθυμία του Βραζιλιάνου να παραμείνει κάτοικος Παρισιού για τα επόμενα χρόνια και να βοηθήσει την Παρί Σεν Ζερμέν στους στόχους της και ιδιαίτερα στο Champions League, διαψεύδοντας τα δημοσιεύματα και τις φήμες των τελευταίων ημερών, για αποχώρηση του 30χρονου σούπερ-σταρ το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο Νεϊμάρ πήρε μεταγραφή στην Πρωταθλήτρια Γαλλίας το καλοκαίρι του 2017 με το ποσό των 222 εκατομμυρίων ευρώ και παραμένει η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ποδοσφαίρου, ενώ το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται το 2027.

Με την φανέλα της Παρί μετράει 118 γκολ, 77 ασίστ σε 173 εμφανίσεις και έχει κατακτήσει τέσσερα Πρωταθλήματα Γαλλίας, τρία Κύπελλα, ισάριθμα Σούπερ καπ και δύο Λιγκ καπ.

