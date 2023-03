Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Απίθανο μπόνους 547 χιλ. ευρώ σε περίπτωση κατάκτησης όλων των τίτλων!

Η έλευση του Έρικ Τεν Χανγκ το περασμένο καλοκαίρι έχει μεταμορφώσει εντυπωσιακά την αγωνιστική εικόνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία πραγματοποιεί την καλύτερη σεζόν της εδώ και αρκετά χρόνια.

Την περασμένη εβδομάδα, οι «κόκκινοι διάβολοι» επικράτησαν 2-0 της Νιούκαστλ στον τελικό του League Cup, πανηγυρίζοντας παράλληλα τον πρώτο τίτλο τους μετά από το 2017!

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Daily Mail», η διοίκηση του συλλόγου έδωσε 73 χιλιάδες ευρώ μπόνους σε κάθε ποδοσφαιριστή για την κατάκτηση του Λιγκ Καπ, ενώ σκοπεύει να μοιράσει ένα μυθικό μπόνους στους παίκτες σε περίπτωση κατάκτησης και των τεσσάρων διοργανώσεων στις οποίες συμμετέχουν!

Να θυμίσουμε πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται στα προημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας, στην τρίτη θέση της Premier League και στο -11 από την κορυφή, αλλά και στους «16» του Europa League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν σε διπλές αναμετρήσεις την Μπέτις.

Κάπως έτσι λοιπόν, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας σε περίπτωση που πάρουν και τους τέσσερις τίτλους θα εξασφαλίσουν μπόνους ύψους 547 χιλιάδων ευρώ ο κάθε ένας! Ενδεικτικό είναι πως ο πιο δύσκολος στόχος, αυτός του πρωταθλήματος, θα τους αποφέρει σχεδόν 282 χιλιάδες ευρώ!

Manchester United players will get £485,000 in bonuses each if they win a quadruple. Marcus Rashford and Casemiro have already earned around £65,000 bonus for the Carabao Cup. If they win the PL they will get £250,000 each. [ Craig Hope & Chris Wheeler] pic.twitter.com/vZrN8cHqGZ