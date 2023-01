Ο Τσουαμενί προτίμησε το ΝΒΑ από τον αγώνα της Ρεάλ και μετά απολογήθηκε

Η πρωτοβουλία του Ορελιέν Τσουαμενί να ταξιδέψει στο Παρίσι για να δει τον αγώνα Πίστονς - Μπουλς την ώρα που η Ρεάλ Μαδρίτης διεκδικούσε (και τελικώς πέτυχε) την πρόκρισή της στην επόμενη φάση του Copa del Rey, δεν άρεσε καθόλου στον οργανισμό των "μερένγκες".

Έτσι ο Τσουαμενί, που λόγω τραυματισμού δεν αγωνίστηκε κόντρα στη Βιγιαρεάλ, αναγκάστηκε, μετά τα δυσμενή σχόλια, να ζητήσει δημοσίως συγγνώμη, μέσα από το λογαριασμό του στο twitter. «Θέλω να απολογηθώ στο σύλλογο, το προπονητικό staff, τους συμπαίκτες και φυσικά στους οπαδούς της Ρεάλ. Δεν ήταν σωστό αυτό που έκανα και ζητώ συγγνώμη», έγραψε ο Γάλλος διεθνής.

Pido disculpas a mi club, al cuerpo técnico, a mis compañeros y a la afición madridista por mi presencia en un evento a la hora que nos jugábamos mucho en la Copa. He estado atento en todo momento a lo que pasaba en Villarreal, pero no he hecho lo correcto. Lo siento mucho.🤍