Τσέλσι: Περνά ιατρικά και υπογράφει ο Μούντρικ!

Τα διαδικαστικά απέμειναν για να ολοκληρώσει η Τσέλσι την πανάκριβη μεταγραφή του Μιχάιλο Μούντρικ. Ο Ουκρανός εξτρέμ βρίσκεται από χθες στο Λονδίνο και την Κυριακή πέρασε από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ. Οι «μπλε» έχουν συμφωνήσει με τη Σαχτάρ για την αγορά του έναντι 100 εκατ. ευρώ (!), ενώ ο 22χρονος άσος θα υπογράψει ως το 2030!

Μάλιστα, αναμένεται να παρακολουθήσει από κοντά και την αυριανή αναμέτρηση των «μπλε» με την Κρίσταλ Πάλας στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Τη φετινή σεζόν, ο νεαρός άσος μετράει 18 συμμετοχές με δέκα γκολ και οκτώ ασίστ σε πρωτάθλημα και Ευρώπη με τη φανέλα της Σαχτάρ.

Mykhaylo Mudryk is now completing his medical tests as Chelsea plan to have all official contracts signed in the next few hours. 🔵🩺🇺🇦 #CFC



Mudryk contract will be valid until June 2030 as it helps the club for Financial Fair Play and amortization. pic.twitter.com/rcMOGfrdnP