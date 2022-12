BINTEO: Οι μυθικές κεφαλιές Πελέ-Μαραντόνα σε τηλεοπτική εκπομπή

Ο Μαραντόνα σεβόταν και αγαπούσε απεριόριστα τον Πελέ, κάτι που αποτυπώθηκε ανάγλυφα στη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής, πριν από πολλά χρόνια.

Τότε, που οι δυο τους μιλούσαν για την τεράστια καριέρα τους, μέχρι την στιγμή που ο Μαραντόνα είπε στον Πελέ πως "ένα όνειρό μου είναι να κάνω κάποιες κεφαλιές μαζί σου".

Όπως κι έγινε, με το στιγμιότυπο να μένει στην ιστορία...

Maradona to Pele: "A dream of mine is to do a couple of headers with you." 🥹❤️pic.twitter.com/s53VhQHxZz