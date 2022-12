Σαν σήμερα: Πέρασαν δέκα χρόνια από τα 91 γκολ του Μέσι σε μια χρονιά!

Το ημερολόγιο έγραφε 22 Δεκεμβρίου του 2012 όταν ο Λιονέλ Μέσι βρήκε δίχτυα απέναντι στη Βαγιαδολίδ για το πρωτάθλημα, πετυχαίνοντας έτσι το 91ο του γκολ μέσα στο 2012.

Στην αναμέτρηση για την 17η αγωνιστική της La Liga ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Βαγιαδολίδ τη σεζόν 2012/13, ο «πούλγκα» μπήκε στη μεγάλη περιοχή και με «φαρμακερό» αριστερό σουτ νίκησε τον Ερνάντεζ, βάζοντας «τελεία» στο ανεπανάληπτο και ιστορικό του επίτευγμα.

Κανείς στην ιστορία του αθλήματος δεν έχει καταφέρει να σκοράρει περισσότερες φορές μέσα σε ένα έτος από τον Αργεντινό, όπου εκείνη τη χρονιά κατέρριψε το ρεκόρ του άλλοτε «θρυλικού Γερμανού», Γκέρντ Μίλερ, με 85 τέρματα πίσω στο 1972.

Προφανώς το εν λόγω ρεκόρ αφορά τα γκολ που έχουν σημειωθεί τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, με τον Λιονέλ Μέσι να μετράει 79 με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα και 13 με αυτή της «αλμπισελέστε».

Ο προκάτοχος του ρεκόρ, Μίλερ, είχε σκοράρει 72 φορές με τη Μπάγερν Μονάχου, και άλλες 13 φορές με τα «πάντσερ»,όπου και κατέκτησε το Euro 1972 κόντρα στην Σοβιετική Ένωση (3-0) με τον ίδιο να πετυχαίνει δύο τέρματα στον μεγάλο τελικό.

Πάμε όμως να ρίξουμε μια ματιά στη «τρομακτική» χρονιά του Αργεντινού σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν, που δέκα χρόνια μετά «στέφθηκε» Παγκόσμιος Πρωταθλητής με την Αργεντινή στο Μουντιάλ του Κατάρ.

La Liga: 38 παιχνίδια, 59 γκολ

Copa del Rey: 8 παιχνίδια, 5 γκολ

Champions League: 12 παιχνίδια, 13 γκολ

Σούπερ Καπ Ισπανίας: 2 παιχνίδια, 2 γκολ

Με την εθνική Αργεντινής: 9 παιχνίδια, 12 γκολ

Λαμβάνοντας στα υπόψιν μόνο τις φορές που έβαλε το όνομα του στον πίνακα των σκόρερ, έχει τον εκπληκτικό Μ.Ο με 1,3 γκολ ανα παιχνίδι, ενώ αν στην μέτρηση μας προσθέσουμε και τις 22 ασίστ που μοίρασε στο ίδιο διάστημα, φτάνει στην συμμετοχή 1,6 τερμάτων ανα ματς.

10 years ago today, Lionel Messi scored his 91st and final goal of 2012 😳



Will that record of most goals in a calendar year EVER be beaten? 🐐 pic.twitter.com/Xc1wlXSZlC