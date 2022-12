Τσέλσι: Έκλεισε 20χρονο «μπόμπερ» από τη νορβηγική Μόλντε!

Σε μια μεταγραφή με... φόντο το μέλλον προχωράει η Τσέλσι!

Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «μπλε» τα βρήκαν σε όλα με τη νορβηγική Μόλντε για την απόκτηση του 20χρονου επιθετικού, Ντέιβιντ Ντάτρο Φοφανά.

Ο νεαρός Ιβοριανός φορ, που θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της χώρας του, πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Μόλντε, καθώς σε συνολικά 37 συμμετοχές μετράει 21 γκολ και επτά ασίστ!

Μέσα στην ημέρα αναμένεται να περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία να ανακοινωθεί από τους λονδρέζους, οι οποίοι σύμφωνα με τα δημοσιεύματα έβγαλαν από τα ταμεία τους το ποσό των 12 εκατομμυρίων ευρώ για να τον κάνουν δικό τους.

