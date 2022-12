«Σα να τελείωσε ο πόλεμος»: Το απίθανο βίντεο από τους δρόμους του Μπουένος Άιρες

Ένα συγκλονιστικό βίντεο έχει γίνει το απόλυτο viral τις τελευταίες ώρες.

Σε αυτό φαίνεται ένας ποδηλάτης την ώρα που ο αγώνας Αργεντινή-Γαλλία είναι στη διαδικασία των πέναλτι και, όπως περιγράφεται στο Twitter, μοιάζει με σκηνή πολέμου που όταν ευστοχεί ο Γκονσάλο Μοντιέλ μπαίνει τέλος σε αυτόν.

Κυριαρχεί η απόλυτη σιγή και όταν μπαίνει το γκολ, ο κόσμος βγαίνει στους δρόμους και πανηγυρίζει την κατάκτηση του τρίτου Μουντιάλ από την «αλμπισελέστε».

This is how Buenos Aires lived Gonzalo Montiel’s penalty 🗣️🏆🇦🇷 pic.twitter.com/OX0HmRpSMB