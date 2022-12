Mόλις ανέβηκε στο πούλμαν άρχισε τις μπύρες ο Μέσι!

Η παρέλαση της εθνικής Αργεντινής άρχισε λίγο πριν από το μεσημέρι της Τρίτης (ώρα Αργεντινής) στο Μπουένος Άιρες. Οι παίκτες που στέφθηκαν πρωταθλητές κόσμου στο Κατάρ την Κυριακή επιβιβάστηκαν στο πούλμαν και ξεκίνησαν την πορεία τους από τις εγκαταστάσεις της ομοσπονδίας.

Όταν ανέβηκαν στο πούλμαν οι διεθνείς, είχαν μαζί τους και αλκοόλ, το οποίο απαγορευόταν τον προηγούμενο μήνα, τόσο λόγω υποχρεώσεων όσο και λόγω νομοθεσίας του Κατάρ.

Ύστερα από ένα μήνα, οι διεθνείς... ξεσπάθωσαν και ένας εξ αυτών ήταν και ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος το πρώτο πράγμα που έκανε όταν ανέβηκε στο πούλμαν ήταν να πίνει από ένα τεράστιο ποτήρι.

Σημειώνεται ότι ο Μέσι έχει χορτάσει από αντίστοιχες παρελάσεις και δεν διστάζει να καταναλώσει αλκοόλ, όμως το 2015 χάρισε μια ιστορική στιγμή... μεθυσιού πάνω στο πούλμαν της χαράς της Μπαρτσελόνα, ύστερα από την κατάκτηση του τρεμπλ.

Unseen video of Messi drunk after winning Champion League with Neymar, Iniesta and Xavi pic.twitter.com/w7h6XuuLll